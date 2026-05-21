مدیران و فعالان صنعت مرغداری، عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت مرغ در نیمه دوم اردیبهشت را کاهش جوجه ریزی در نیمه اول فروردین عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روح الله زحمتکش، سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند کاهشی جوجه ریزی پس از حذف ارز ترجیحی اظهارداشت: کاهش جوجه ریزی ابتدا در اسفند و سپس با حجم بیشتری در فروردین رخ داد و در نتیجه، محصولی که در پایان دوره به بازار عرضه شد، کمتر از نیاز مصرفی جامعه بود و باعث افزایش قیمت شد.



حسین مهدی‌زاده، رئیس کارگروه دام و طیور اتاق بازرگانی، حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن قیمت نهاده ها را عامل کاهش جوجه ریزی خواند و گفت: گرانی‌های اخیر مرغ و تخم‌مرغ هیچ ارتباطی با جنگ یا محاصره ندارد و تنها نتیجه حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه گذشته است.

او تصریح کرد: با وجودِ نهاده کافی در کشور، وزارت جهاد کشاورزی آن را به‌موقع به مرغداران تحویل نداد و کاهش جوجه‌ریزی باعث افزایش قیمت‌ها شد.

حبیب اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز، با بیان اینکه ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی برای تامین نیاز بازار کافی نیست، تصریح کرد: در فروردین امسال جوجه ریزی با کاهش ۳۶ درصدی مواجه بود و اکنون که تولیدی آن دوره وارد بازار می شود می بینیم که بدلیل کاهش جوجه ریزی با کمبود عرضه مرغ مواجه هستیم.

پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام توزیع مرغ منجمد را راهکاری وزارت جهاد کشاورزی برای ایجاد تعادل در بازار خواند و گفت: توزیع مرغ منجمد بدون محدودیت تا زمان تعادل بازار ادامه می یابد.