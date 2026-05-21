در سال ۱۴۰۰ سیستان و بلوچستان اولین استان در جوانی جمعیت بوده، اما اکنون استان در رتبه ۱۶ را در این موضوع است.

سیستان و بلوچستان در معرض خطر کاهش زاد و ولد و ازدواج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان با اینکه در مورد جوانی جمعیت هنوز جوانترین استان کشور است، اما با کاهش زاد و ولد و ازدواج همراه است.

علی رحمتی مدیرکل ثبت احوال استان گفت:در سال ۱۴۰۴؛ ۷۷۳۲۹ واقعه ولادت در استان ثبت شده که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۳؛ ۸/۶ درصد کاهش داشته و درباره ازدواج که در سال ۱۴۰۰ جایگاه اول را داشته اکنون به رتبه ۱۶ در کشور رسیده است.

با توجه به اعداد و ارقام نیز با تشکیل ستاد جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تدابیری اندیشید، ژیلا میرمرادزهی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان گفت:با توجه به نرخ کاهشی زاد و ولد در این ستاد به بررسی عوامل و راهکار‌های حل مشکلات این مسائل پرداخته شد.