پخش زنده
امروز: -
در گلخانه پرورش گل رز شاخه بریده کبودراهنگ با استفاده از بروزترین تجهیزات، مصرف آب ۳۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در یکی بزرگترین گلخانههای پرورش گل رز شاخه بریده شهرستان کبودراهنگ بیش از ۱۰ نوع گل رز تولید می شود و با پرورش بوتههای پیوندی گل رز کشور از واردات آن بی نیاز شده است و اکنون صادر هم می شود.
محمود فتحی، سرپرست جهاد کشاورزی کبودراهنگ گفت: در شهرستان کبودراهنگ ۸۷واحد گلخانه در مساحت ۵۳ هکتار در حال فعالیت است که سالانه بیش از ۱۵هزار ۵۰۰ تن انواع محصولات گلخانهای برداشت می شود.
در این گلخانه ۱۵ جوان تحصیل کرده گلهای زینتی مشغول کار هستند و در گلخانههای شهرستان برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغالزایی انجام گرفته است.
بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی استفاده می شود که با ساخت گلخانهها بیش از ۷۰ در مصرف آب صرفه جویی می شود.
در این گلخانه با استفاده از دستگاههای بومی زه آب تولیدی تصفیه و مجدد به چرخه مصرف گلخانه بر می گردد که ۳۰ درصد در مصرف آب گلخانه صرفهجویی می شود.
تولیدات این گلخانه پس از تامین بازار داخلی صادر و باعث ارزآوری می شود.
توسعه گلخانه راهی برای افزایش بهره وری و تولید پایدار با کمترین مقدار مصرف آب است.