با تشدید فشارهای ژئوپلیتیکی و تهدیدات ناشی از محاصره دریایی توسط آمریکا در تنگه هرمز و آبهای جنوبی، اقتصاد ایران که دهههاست به شدت به مسیرهای دریایی وابسته بوده، با ریسک مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این مطلب با تمرکز بر ظرفیتهای بیبدیل استان آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب کشور، استدلال میکند که احیای شبکه ریلی جلفا-تبریز و اتصال آن به کریدورهای بینالمللی، نه تنها یک طرح زیرساختی، بلکه یک «مجرای تنفسی» استراتژیک برای عبور از بحرانهای آینده است. با بررسی دادههای موجود درباره گذرگاه پاکستان-ایران-ترکیه، گذرکاه ارس، طرح زنگزور (مسیر ترامپ)، و اهمیت گذرگاه شمال-جنوب، نشان داده میشود که چگونه تمرکززدایی از بنادر جنوبی و بهرهگیری هوشمندانه از مرزهای زمینی غرب و شمال غرب، میتواند آسیبپذیری ایران را کاهش داده و جایگاه آن را از یک «نقطه عبور آسیبپذیر» به یک «گره اتصال حیاتی» تبدیل کند. راهکارهای عملیاتی شامل دیپلماسی فعال با ارمنستان و جمهوری آذربایجان، تکمیل زیرساختهای ریلی جلفا-خوی، و ایجاد شبکه لجستیک چندمسیره ارائه شده است.
۱. مقدمه: گذار از اتکای تکمحوره به تنوعبخشی استراتژیک
ایران با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی در چهارراه شرق، غرب، شمال و جنوب، همواره پتانسیل تبدیل شدن به هاب ترانزیتی اوراسیا را داشته است. اما واقعیت اجرایی طی دو دهه اخیر، نشاندهنده غفلت از مرزهای طلایی شمال و غرب و تمرکز بیشازحد بر بنادر جنوبی (خلیج فارس و دریای عمان) بوده است. این تمرکزگرایی، اگرچه در دوران صلح هزینههای لجستیکی را تا حدی مدیریت کرده، اما در شرایط تنشهای نظامی و تحریمهای دریایی، ایران را در برابر سناریوهای «محاصره هوشمند» بسیار آسیبپذیر ساخته است.
تحولات اخیر، از جمله اختلال در تردد کشتیها در تنگه هرمز و تهدیدات مستقیم آمریکا مبنی بر بستن آبراههای استراتژیک، هشدار دهندهای جدی برای سیاستگذاران کلان است. همانطور که ابراهیم رضایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، تأکید کرده است، اقدامات آمریکا فراتر از یک تحریم نمادین است و در مرحله دوم جنگ تمامعیار علیه اقتصاد ایران تعریف میشود. پاسخ به این چالش، تقابل مستقیم دریایی نیست، بلکه «بازآرایی هوشمندانه ژئوپلیتیک ارتباطات» و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده زمینی است.
در این میان، استان آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب کشور، به دلیل همسایگی با ترکیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان و دسترسی به شبکه ریلی تاریخی جلفا، نقشی کلیدی در این استراتژی جدید ایفا میکند. این نوشتار با واکاوی عمیق ظرفیتهای این منطقه و تحلیل چالشهای پیشرو، نقشه راهی برای کاهش اثرات محاصره دریایی ارائه میدهد.
۲. گذرگاه های جایگزین: تجربه موفق شرق و ضرورت تکرار در غرب
یکی از درسهای مهم تحولات اخیر، فعالسازی سریع گذرگاه های زمینی با پاکستان است. بسته شدن موقت مسیرهای دریایی منجر به بازگشایی ۶ مسیر تجاری زمینی بین ایران و پاکستان شد. این اقدام، که از طریق مرزهای میرجاوه و ریمدان انجام میگیرد، نشان داد که بخش خصوصی ایرانی توانایی یافتن راهکارهای نوآورانه برای دور زدن موانع را دارد. فعالسازی بندر گوادر و انتقال کالا از طریق جاده به داخل کشور، نمونهای از انعطافپذیری ژئوپلیتیک است که باید الگویی برای سایر مرزها باشد.
اما چرا تمرکز اصلی نباید صرفاً روی شرق باشد؟ زیرا گذرگاه شرق-غرب (پاکستان-ایران-ترکیه) اگرچه ارزشمند است، اما با چالشهای امنیتی در افغانستان و نوسانات سیاسی در اسلامآباد دستوپنج نرم میکند. در مقابل، گذرگاه های غربی و شمالی که از خاک ایران و قفقاز عبور میکنند، پتانسیل اتصال مستقیمتری به بازارهای ثباتیافته اروپا و روسیه دارند. بنابراین، استراتژی مطلوب، ایجاد یک «سبد مسیرها» است که در آنگذرگاه شمال-جنوب و کریدورهای مرزی غرب و شمالغرب، مکمل یکدیگر باشند.
۳. آذربایجان شرقی و خط آهن جلفا: شریان حیاتی تاریخ و آینده
خط آهن جلفا-تبریز، نخستین خط آهن تجاری ایران است که قدمت آن به ۱۹۱۶ برمی گردد. اهمیت استراتژیک این مسیر در دوران جنگ تحمیلی زمانی آشکار شد که خلیج فارس ناامن بود و حدود ۷۰ درصد واردات و صادرات ایران از این مسیر انجام میشد. امروز، با تهدید مجدد امنیت دریایی، این خط ریلی میتواند دوباره به عنوان «مجرای تنفسی» عمل کند.
ظرفیتهای کلیدی شمال غرب:
۱. اتصال به دریای سیاه: با احیای اتصال ریلی از جلفا به نخجوان و سپس ارمنستان، ایران میتواند به بنادر دریای سیاه (مانند باتومی) متصل شود. این مسیر، کوتاهترین و امنترین راه برای تجارت با اروپای شرقی و مرکزی بدون عبور از تنگههای حساس دریایی است.
۲. رقابت با گذرگاه میانی: گذرگاه میانی که از چینآغاز شده و از طریق آسیای میانه، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان به ترکیه و اروپا میرسد، رقیب اصلی ترانزیت ایران است. اگر ایران نتواند خود را در این حلقه ادغام کند، ممکن است به حاشیه رانده شود. احیای راهآهن جلفا و اتصال آن به شبکه ریلی قفقاز، ایران را به بخشی جداییناپذیر از این گذرگاه تبدیل میکند و مانع از انحصارطلبی ترکیه و آذربایجان در مسیر زنگزور میشود.
۳. دسترسی به بازار ترکیه و اروپا: تبریز به عنوان قطب صنعتی و بازرگانی شمال غرب، نزدیکترین مرکز مصرف و تولید به مرزهای ترکیه است. توسعه پایانههای لجستیکی در این منطقه میتواند حجم عظیمی از کالاهای صادراتی و وارداتی را جذب کند.
۴. چالش زنگزور و «مسیر ترامپ»: تهدید یا فرصت مدیریتشده؟
طرح مسیر زنگزور که اخیراً تحت عنوان «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بینالمللی» با مشارکت شرکتهای آمریکایی مطرح شده، نگرانیهای عمیقی را در تهران ایجاد کرده است. این طرح که قرار است ترکیه را بدون نیاز به گرجستان به جمهوری آذربایجان و سپس دریای خزر متصل کند، اگر با حضور امنیتی آمریکا اجرا شود، میتواند به پایگاهی برای نفوذ نظامی واشنگتن در همسایگی شمالی ایران تبدیل شود.
با این حال، کارشناسان معتقدند که واکنش منفی یا انزواطلبی ایران در قبال این طرح، کمکی به حل مسئله نمیکند. بلکه راهبرد صحیح، «فعالسازی هوشمندانه» است. پیشنهاد برخی تحلیلگران، ایجاد یک کریدور مشترک سهجانبه (ایران-آذربایجان-ارمنستان) از طریق جلفا-نخجوان-ارمنستان است. در این سناریو:
ایران سهم خود را در ترانزیت حفظ میکند.
از تبدیل شدن زنگزور به یک مسیر انحصاری و نظامی جلوگیری میشود.
تنشهای تاریخی بین باکو و ایروان از طریق منافع اقتصادی مشترک کاسته میشود.
بنابراین، هدف نباید توقف کامل طرح زنگزور باشد (که شاید غیرممکن یا پرهزینه باشد)، بلکه باید تضمین کرد که ایران نیز در معادله ترانزیتی قفقاز حضور فعال و سودآور داشته باشد. اتصال ریلی جلفا به خوی و ادامه آن به سمت ترکیه (از مسیر شمال دریاچه وان)، میتواند مسیری کوتاهتر و مقرونبهصرفهتر نسبت به مسیر پیشنهادی ترکیه (نخجوان-ایغدیر-قارص) ایجاد کند، مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم تکمیل شوند.
۵. گذرگاه شمال-جنوب: تکمیل حلقه مفقوده
گذرگاه شمال-جنوب (INSTC) که ایران، روسیه و هند را به هم متصل میکند، یکی از مهمترین طرح های قرن حاضر است. با توجه به تحریمهای روسیه پس از جنگ اوکراین، این گذرگاه برای مسکو حیاتی شده و تهران نیز میتواند از این اشتیاق برای تسریع در توسعه زیرساختهای داخلی استفاده کند.
نقش شمال غرب در گذرگاه شمال-جنوب:
مسیر غربی: مسیر اصلی گذرگاه شمال-جنوب از طریق جمهوری آذربایجان و دریای خزر میگذرد. تکمیل خط آهن رشت-آستارا که اکنون با حمایت روسیه در حال پیشرفت است، گلوگاه اصلی این گذرگاه است.
همافزایی با گذرگاه میانی: در باکو، کریدور شمال-جنوب با گذرگاه میانی تقاطع پیدا میکند. این نقطه تلاقی، فرصتی بینظیر برای ایران است تا کالاها را از مسیر دریای خزر به اروپا صادر کند.
چالشهای زیرساختی: گزارشها نشان میدهد که بهرهوری بنادر شمالی (امیرآباد و کاسپین) کمتر از ۵۰ درصد است. دلایل این امر، عدم تناسب ظرفیت خطوط ریلی متصل به بنادر، محدودیتهای وزنی (مانند پل ورسک)، و ضعف در حمل ترکیبی است. رفع این موانع نیازمند سرمایهگذاری هدفمند و هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و سازمان بنادر است.
۶. راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع و افزایش تابآوری
برای تبدیل ظرفیتهای نظری شمال غرب به واقعیت اقتصادی و امنیتی، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
الف) زیرساختی و فنی
۱. احیای سریع خط آهن جلفا-تبریز-خوی: این خط باید با استانداردهای بینالمللی بازسازی شود تا بتواند ترافیک سنگین کانتینری را تحمل کند. اتصال این خط به شبکه سراسری ریلی در خوی، امکان دسترسی مستقیم به بنادر جنوبی (از طریق ریل) و همچنین مرزهای غربی را فراهم میکند.
۲. تکمیل پایانههای مرزی: تسریع در تکمیل پایانه رسمی آغبند (خداآفرین) روی گذرگاه ارس و توسعه ظرفیت مرزهای رازی. پایانه آغبند میتواند به دروازه ورود کالا از آسیای میانه (از طریق قرهداغ) و صدور محصولات ایرانی تبدیل شود.
۳. ارتقای بنادر شمالی: رفع محدودیتهای پل ورسک، توسعه خطوط ریلی موازی در بنادر امیرآباد و انزلی، و ایجاد سیستمهای هوشمند بارگیری/تخلیه برای کاهش زمان توقف کانتینرها.
ب) دیپلماتیک و سیاسی
۱. دیپلماسی فعال با باکو و ایروان: تهران باید با اتخاذ رویکردی مثبت و مبتنی بر منافع متقابل، روابط خود را با دو همسایه شمالی تثبیت کند. پیشنهاد پلتفرم منطقهای ۳+۳ (ایران، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، گرجستان، ترکیه) میتواند بستری برای گفتوگو درباره امنیت و ترانزیت باشد.
۲. مدیریت تهدید زنگزور: به جای مخالفت لفظی، ایران با ارائه طرحهای جایگزین سودآور (مانند اتصال ریلی جلفا به ترکیه از مسیر ارمنستان)، میتواند خود را به عنوان بازیگری ضروری و غیرقابل حذف در معادلات ترانزیتی قفقاز معرفی کند.
۳. تقویت همکاری با پاکستان و چین: گسترش همکاریها در زمینه ترانزیت از طریق گذرگاه شرق-غرب و استفاده از ظرفیتهای چین در توسعه زیرساختهای ریلی ایران.
ج) اقتصادی و لجستیکی
۱. تشکیل شبکه لجستیک چندمسیره: بخش خصوصی باید تشویق شود تا به جای تکیه بر یک مسیر ثابت، سناریوهای جایگزین طراحی کند. مثلاً در صورت اختلال در تنگه هرمز، کالاهای وارداتی از طریق بندر چابهار یا مرزهای زمینی شرق و غرب وارد شوند.
۲. دیجیتالیسازی گمرکات: کاهش زمان ترخیص کالا در مرزهای شمال غرب (بهویژه رازی و آغبند) از طریق پیادهسازی سیستمهای هوشمند گمرکی و تعامل سازگار با گمرکات کشورهای همسایه.
۳. توسعه مناطق آزاد تخصصی: تبدیل مناطق آزاد انزلی، ارومیه و اجاربه به هابهای لجستیکی و صنعتی که خدمات ارزشافزوده مانند بستهبندی، مونتاژ و توزیع را ارائه دهند.
۷. نتیجهگیری: از آسیبپذیری به اقتدار ژئواکونومیک
محاصره دریایی آمریکا، اگرچه تهدیدی جدی است، اما برای کشوری با وسعت و تنوع مرزی ایران، قابل اجرا به صورت کامل نیست. تاریخ جنگ تحمیلی و تجربیات سالهای اخیر تحریم نشان داده است که ایران همیشه راههای جایگزین داشته است. کلید موفقیت در آینده، «تنوعبخشی ساختاری» به شبکه حملونقل است.
استان آذربایجان شرقی و منطقه شمال غرب، با دارا بودن خطوط ریلی تاریخی، مرزهای فعال با ترکیه و جمهوری آذربایجان، و نزدیکی به گذرگاه های بینالمللی، در بهترین موقعیت برای ایفای نقش محوری در این استراتژی جدید قرار دارد. احیای خط آهن جلفا، تکمیل کریدور شمال-جنوب، و مدیریت هوشمندانه رقابتهای منطقهای در قفقاز، میتواند ایران را از وضعیت «هدف فشار» به «طراح مسیر» ارتقا دهد.
این گذار نیازمند اراده سیاسی قوی، سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختها، و همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و دیپلماسی عمومی است. اگر ایران بتواند ظرفیتهای زمینی شمال غرب را به اندازه ظرفیتهای دریایی جنوب توسعه دهد، هرگونه تلاش برای محاصره اقتصادی یا نظامی، نه تنها شکست خواهد خورد، بلکه منجر به تقویت بیشتر جایگاه ژئوپلیتیک ایران در قلب اوراسیا خواهد شد. آینده تجارت جهانی در «شبکهها» رقم میخورد، و ایران باید مطمئن شود که در این شبکهها، به عنوان یک گره متصل، پایدار و قدرتمند حضور دارد.
پژوهش معاونت سیاسی: احمد کاظم زاده