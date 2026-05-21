شرکت خودروسازی سایپا به‌عنوان نخستین شرکت خودروسازی کشور به «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» متصل شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما؛ شرکت سایپا بر اساس ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در زمره مؤسسات مشمول این قانون قرار دارد و از چند روز قبل در کنار چند دستگاه دیگر به سامانه iranfoia متصل شد.

تاکنون بیش از ۳ هزار دستگاه عمومی و خصوصی در «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» عضو شده‌اند که سایپا نخستین خودروسازی است که به این سامانه پیوسته است.

با توجه به ماهیت خدمات عمومی خودروسازان و اثرگذاری مستقیم فعالیت آنها بر اقتصاد، ایمنی عمومی، محیط‌زیست، خدمات پس از فروش و حقوق مصرف‌کنندگان، شفافیت عملکرد و انتشار و دسترس‌پذیر کردن اطلاعات عمومی این مؤسسات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷، از جامع‌ترین قوانین حوزه شفافیت به شمار می‌رود که با سه آیین‌نامه اجرایی و ۱۳ شیوه‌نامه مصوب، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تسهیل و رسمی کرده است.

شهروندان می‌توانند بدون پرداخت هزینه، درخواست‌های خود را از طریق سامانه «iranfoia.ir» ثبت و پیگیری کنند.

گفتنی است؛ نهاد‌هایی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف ایران، سازمان نظام پزشکی، کانون‌های وکلا و شرکت مخابرات ایران در میان مؤسسات خصوصی متصل به سامانه قرار دارند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌ها و مؤسسات مشمول موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری به درخواست‌های ثبت‌شده پاسخ دهند. نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز بر عهده کمیسیون بین‌قوه‌ای است که دبیرخانه آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.