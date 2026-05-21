پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بهزیستی استان همدان از ارائه خدمات حمایتی به خانوادههای دارای فرزندان دوقلو و سهقلو و زنان سرپرست خانوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فریدالدین حجتالاسلامی با اشاره به خدمات ارائهشده به خانوادههای دارای فرزندان دوقلو گفت: خانوادههای دهکهای یک تا پنج از مستمری بر اساس بُعد خانوار بهرهمند میشوند و همچنین کمکهزینه اشتغال، مسکن و درمان مطابق شیوهنامه دفتر توانمندسازی به آنان پرداخت میشود.
او تصریح کرد: پرداخت کمکهزینه بهبود تغذیه و مراقب همیار کودک نیز برای کودکان زیر دو سال و دارای سوءتغذیه در خانوادههای دارای فرزند دوقلو انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان همدان درباره خدمات خانوادههای دارای فرزندان سهقلو هم گفت: این خانوادهها در دهکهای یک تا هفت از مستمری بر اساس بُعد خانوار برخوردار میشوند.
فریدالدین حجتالاسلامی افزود:همچنین این خانوادهها علاوه بر دریافت کمکهزینه اشتغال، مسکن و درمان، کمکهزینه بهبود تغذیه کودکان زیر دو سال دارای سوءتغذیه نیز به آنان اختصاص مییابد.