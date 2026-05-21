برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان، طرح «قرار کلاسهای درس» در آذربایجان غربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی از اجرای طرح «قرار کلاسهای درس» برای تسهیل فرآیند آموزش و افزایش شوق کتابخوانی در میان دانش آموزان استان خبرداد. خدیجه معصومی افزود: در این شرایط و با توجه به آموزش غیرحضوری دانش آموزان در مدارس، کتابخانههای عمومی آذربایجان غربی با اجرای طرح «قرار کلاسهای درس» میزبان شوق کتابخوانی و تسهیل کننده فرآیند آموزش دانش آموزان شدند.
وی ادامه داد: در این طرح همچنین ، معلمان علاقمند به صورت داوطلبانه روزانه ساعتی را به صورت حضوری برای آموزش، آمادگی و رفع اشکال دانش آموزان برای امتحانات پایان سال اختصاص داده و دانش آموزان با حضور در کتابخانه و تجدید دیدار معلمان و دانش آموزان، مفهوم «زندگی هنوز جریان دارد» را درک میکنند.
معصومی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، زمینه بازدید دانش آموزان از بخشهای مختلف کتابخانه، عضویت و امانت کتاب، شرکت در برنامههای ترویجی و فرهنگی، تعامل با گروههای هم سن فراهم و تعمیق پیوند آنها با کتابخانه، انس با کتاب و اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی آنان هم تقویت میشود.