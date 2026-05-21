به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از اجرای طرح «قرار کلاس‌های درس» برای تسهیل فرآیند آموزش و افزایش شوق کتابخوانی در میان دانش آموزان استان خبرداد. خدیجه معصومی افزود: در این شرایط و با توجه به آموزش غیرحضوری دانش آموزان در مدارس، کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی با اجرای طرح «قرار کلاس‌های درس» میزبان شوق کتابخوانی و تسهیل کننده فرآیند آموزش دانش آموزان شدند.

وی ادامه داد: در این طرح همچنین ، معلمان علاقمند به صورت داوطلبانه روزانه ساعتی را به صورت حضوری برای آموزش، آمادگی و رفع اشکال دانش آموزان برای امتحانات پایان سال اختصاص داده و دانش آموزان با حضور در کتابخانه و تجدید دیدار معلمان و دانش آموزان، مفهوم «زندگی هنوز جریان دارد» را درک می‌کنند.

معصومی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، زمینه بازدید دانش آموزان از بخش‌های مختلف کتابخانه، عضویت و امانت کتاب، شرکت در برنامه‌های ترویجی و فرهنگی، تعامل با گروه‌های هم سن فراهم و تعمیق پیوند آنها با کتابخانه، انس با کتاب و اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی آنان هم تقویت می‌شود.