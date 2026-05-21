به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی در مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در استان‌های جنوب‌غرب کشور و دومین سالگرد شهادت شهدای خدمت در اهواز اظهار کرد: ما در مقابل مستکبران هیچ‌گاه کوتاه نمی‌آییم؛ جبهه امام حسین (ع) تشنگی، اسارت و شهادت دارد و ما نیز به یکی از اینها می‌رسیم و این باعث افتخار ما است.

وی افزود: اگرچه همچنان در آتش‌بس هستیم، اما کار ما با ترامپ تمام نمی‌شود و باید انتقام خون پاک سرداران شهید و رهبر شهیدان را از این جنایتکار بگیریم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب‌غرب کشور بیان داشت: امید است این برنامه‌های باشکوه همچنان ادامه داشته باشد و شاهد حضور پرشور مردم در صحنه باشیم.

وی تصریح کرد: اکنون جنگ ما، جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی‌شناسد و در هر نقطه‌ای که علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران اقدامی صورت گیرد، برای ما هدف است.

حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی یادآور شد: هیچ‌گاه از ناو‌های دشمن نترسیده‌ایم، بلکه دغدغه ما مسلمان‌نما‌ها هستند؛ برخی کشور‌های منطقه زمین و پول خود را در اختیار دشمن قرار داده‌اند تا علیه ایران اسلامی اقدام کنند.

وی بیان کرد: با این وجود، کشور اسلامی ایران همان‌گونه که در دهه‌های گذشته تمامی توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است، از این روز‌های سخت و حساس نیز به سلامت عبور کرده و انتقام خون پاک شهدای خود را از این کوردلان خواهد گرفت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب‌غرب همچنین یاد و خاطره شهید خدمت، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت را گرامی داشت و تأکید کرد که بی‌شک راه این شهدای گرانقدر بی‌وقفه ادامه دارد.

مراسم گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و سایر شهدای خدمت، چهارشنبه‌شب به همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا در جنوب‌غرب، با حضور صد‌ها نفر از مردم انقلابی اهواز و خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم از استان‌های خوزستان، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد در اهواز برگزار شد.

«سید ابراهیم رئیسی»، هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» به تبریز، در منطقه ورزقان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شد و به همراه تمامی همراهانش به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

آیت‌الله آل‌هاشم، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور و تعدادی از محافظان و خدمه بالگرد، از سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.