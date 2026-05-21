رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان نیشابور در بازدید نماینده و مدیران شهرستان از اثر تاریخی گنبد روستای شادمهرک متعلق به دوره سلجوقی که همزمان با هفته میراث فرهنگی انجام شد گفت: این اقدامات مرمتی، هشت ماه به طول انجامید. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

حسن گیاهی افزود: تلاش ما در بلند مدت محوطه سازی و ایجاد فضای گردشگری در اطراف گنبد‌ها با مشارکت جامعه محلی است.

محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید با قدردانی از اهتمام اداره میراث فرهنگی در مرمت بنا، میراث فرهنگی را ثروت آفرین خواند و بیان کرد: در مجلس با تمام توان از موضوعات میراثی دفاع خواهیم کرد.

حسن باصفا، معاون دانشگاه نیشابور نیز با قدردانی از اقدام مهم مرمت گنبد، پیشنهاد ایجاد مسیر دسترسی بین آرامگاه عطار و گنبد شادمهرک را مطرح کرد.

دو بنای آجری تاریخی در فاصله حدود سه کیلومتری جنوب شهر نیشابور، واقع شده که بنای بزرگتر یا همان گنبد شاد مهرک با پلان هشت ضلعی، بر اساس نحوه آجرچینی، ابعاد آجر‌ها و تزئین دایره گنبد آن، یکی از شاهکار‌های معماری ایران زمین است و از آثار با ارزش دوره سلجوقی در قرن هشتم هجری به شمار می‌آید.