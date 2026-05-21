به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، از اجرای ۵۲۰ طرح بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد شهری سراسر کشور خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بخشی به پرداخت مطالبات پیمانکاران، اعلام کرد که تمامی صورت‌وضعیت‌های تأیید شده حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری در سامانه تسویه خواهند شد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طی دو هفته گذشته، ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است.

گلپایگانی همچنین به توزیع ۸۰ هزار تن قیر رایگان میان ۳۰۰ شهر کشور در سال گذشته اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که طی دو سال آینده، بخش عمده کوچه‌های خاکی در محدوده‌های بازآفرینی ساماندهی شوند.

وی در خصوص وضعیت شهر یاسوج، از گستردگی ۳۶۰۰ هکتاری سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده در این شهر انتقاد کرد و بر تدوین طرح جامع و تفصیلی جدید با رویکرد مسئله‌محور تأکید نمود.

تمرکز بر ظرفیت‌های گردشگری و توسعه محلی، به‌ویژه در شهرهای سی‌سخت و پاتاوه، از دیگر محورهای مورد اشاره وی بود.