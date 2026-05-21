پخش زنده
امروز: -
با حضور برخط احمد میدری طرح بازگشت به اشتغال کارگران بیکار شده در جنگ رمضان از استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با پیگیری احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الگوسازی از بنگاههای موفق در حفظ و توسعه اشتغال، از واحدهای شاخص تولیدی، در شهرک صنعتی شکوهیه قم بازدید و تقدیر شد.
احمدمیدری وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور بر خط در این بازدید از واحدهایی که علاوه بر تثبیت نیروی انسانی خود، از نیروهای تعدیلشده در جنگ رمضان از سایر بنگاهها نیز جذب داشتهاند تقدیر کرد.
وزیر کار در این حضور بر خط گفت: حفظ چرخه تولید و صیانت از اشتغال موجود، در شرایط حساس اقتصادی کشور، تنها یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه نوعی جهاد اقتصادی و اقدامی مؤثر در مسیر تقویت تابآوری ملی به شمار میرود.
میدری در راستای تحقق سیاستهای حمایتی رئیس جمهور پزشکیان در حوزه اشتغال، تولید و با هدف معرفی الگوهای موفق کارآفرینی از سه بنگاه شاخص تولیدی در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم بهعنوان نمونههای موفق حفظ و توسعه اشتغا ل تقدیر کرد.
این برنامه با حضور میدانی سیدمالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در قم و به منظور آغاز و پیگیری دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر الگوسازی از بنگاههایی اجرا شد که در شرایط اقتصادی موجود، نهتنها نیروی کار خود را حفظ کردهاند بلکه با جذب نیروهای تعدیلشده سایر واحدهای تولیدی، نقش مؤثری در صیانت از اشتغال و تقویت تولید ایفا کردهاند.
بر اساس این گزارش، طی بازدیدهای میدانی انجامشده، عملکرد واحدهایی که علاوه بر تثبیت اشتغال موجود، از میان متقاضیان بیمه بیکاری نیز نیرو جذب کردهان بررسی شد. اقدامی که از آن بهعنوان نماد مسئولیتپذیری اجتماعی و جهاد اقتصادی در عرصه تولید یاد میشود.
سیدمالک حسینی گفت: این بازدیدها با هدف معرفی تجربههای موفق به جامعه کارفرمایان و کارآفرینان کشور انجام شد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار بر ضرورت حمایت از بنگاههای تولیدی مسئولیتپذیر و توسعه سیاستهای تشویقی برای کارفرمایانی که در مسیر حفظ و توسعه اشتغال گام برمیدارند، تأکید کرد.