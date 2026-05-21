عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مدیریت مصرف بنزین را بخشی از راهبرد کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: استفاده از سوختهای جایگزین یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای مدیریت مصرف بنزین است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد بهرامی با بیان اینکه توسعه حملونقل عمومی یکی از مهمترین سیاستهای غیرقیمتی برای کاهش مصرف بنزین به شمار میرود، گفت: هرچه دسترسی به سیستم حملونقل عمومی سریع، ارزان و کارآمد بیشتر باشد تمایل به استفاده از خودروهای شخصی کاهش پیدا میکند.
وی افزود: گسترش شبکه مترو و اتوبوسهای شهری و خطوط حملونقل بینشهری میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه استفاده از سوختهای جایگزین یکی دیگر از ظرفیتهای مهم کشور برای مدیریت مصرف بنزین به شمار میرود، اظهار داشت: ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز طبیعی در جهان است و این مزیت میتواند در کاهش مصرف بنزین مورد استفاده قرار گیرد.
بهرامی ادامه داد: توسعه استفاده از سوخت سیانجی در خودروها یکی از سیاستهایی است که در سالهای گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است، از این رو گسترش جایگاههای عرضه این سوخت پاک و حمایت از تبدیل خودروها به دوگانهسوز میتواند بخش قابل توجهی از مصرف بنزین را کاهش دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه خودروهای فرسوده نیز سهم قابل توجهی در افزایش مصرف بنزین دارند، تصریح کرد: اجرای برنامههای اسقاط این خودروها و جایگزینی آنها با خودروهای کممصرف میتواند در میانمدت تاثیر قابل توجهی بر کاهش مصرف سوخت داشته باشد.
بهرامی با تاکید بر اینکه در کنار این اقدامها فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف نیز اهمیت دارد، افزود: در بسیاری از کشورها بخش مهمی از کاهش مصرف انرژی از طریق تغییر رفتار مصرفکنندگان حاصل شده که روی این موضوع نیز باید بیشتر کار کنیم.
وی یادآور شد: موفقیت در مدیریت مصرف سوخت نیازمند ترکیبی از سیاستهای دولت و همراهی جامعه است.