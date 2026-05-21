به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مراسم بزرگداشت چهلمین روز عروج ملکوتی بسیجی شهید «علی کیانی»، از مجاهدان جبهه دفاعی، با حضور امت شهیدپرور امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در گلزار مطهر شهدای یاسوج برگزار می شود.

شهید علی کیانی که از کارکنان متعهد صنعت پتروشیمی کشور و دانش‌آموخته رشته‌های اقتصاد، مهندس ایمنی و حقوق بود که با آغاز جنگ رمضان، با تاسی از مکتب عاشورا، داوطلبانه لباس رزم به تن کرد و در سنگر دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران حاضر شد.

این بسیجی انقلابی سرانجام حین انجام مأموریت از سوی ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه در «کوه سیاه» دهدشت، هدف اصابت جنگنده‌های متجاوز آمریکایی-صهیونیستی قرار گرفت و به همراه دیگر همرزمانش به قافله شهدا پیوست.