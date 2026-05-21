آیین گرامیداشت دومین سالگرد شهادت رئیس جمهور شهید و شهدای خدمت در باروق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم گرامیداشت دومین سالگرد و بزرگداشت رئیس جمهورشهید و شهدای خدمت با شعار (جان فدای ایران) باحضور مسئولین، خانوادههای شهدا و حضور اقشار مختلف مردم شهید پرور باروق در میدان شهید باکری این شهرستان برگزارشد.
در این آیین مردم با برگزاری برنامههای مختلفی ضمن محکوم کردن توطئههای دشمنان یاد شهدای خدمت را گرامی داشتند.
مداحی و اجرای سرود و برپایی ایستگاههای صلواتی از برنامههای این آیین در باروق بود.