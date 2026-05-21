وزش بادهای نسبتا شدید و در برخی ساعات وزش باد شدید از امروز ۳۱ اردیبهشت تا شنبه پدیده غالب در خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی و متاثر از گرادیان فشار حاکم بر منطقه شرق کشور تا شنبه وزش بادهای نسبتا شدید در برخی ساعات وزش باد شدید به خصوص برای روز جمعه باعث وقوع پدیده گرد و خاک کاهش دید افقی و کیفیت هوا و بروز خسارت در مناطق مستعد خواهد شد.
لطفی افزود: به لحاظ دمایی از امشب تا صبح شنبه روند تغییرات دمایی هوا افزایشی خواهد بود و این افزایش برای فردا محسوس پیش بینی میشود.
وی با اشاره به اینکه صدور هشدار سطح زرد در خصوص باد و گرد و خاک برای استان تا روز شنبه اعتبار دارد، گفت: برای فردا هشدار سطح نارنجی صادر شده است لذا کماکان توجه به استحکام پوشش و سازه گلخانه ها، سقفهای موقت، بنرها و تابلوهای تبلیغاتی، گذاشتن قیم پای نهالهای جوان و درختان آسیبپذیر و عدم پارک خودرو یا توقف کنار ساختمانهای نیمه کاره درختان فرسوده پیشنهاد میشود، ضمن اینکه در ساعات آلودگی از حضور در فضاهای باز بویژه کودکان، سالمندان، افراد دارای بیمارهای قلبی، تنفسی باید خود داری شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در روز گذشته سربیشه با ۷ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند، تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۱ و ۳۰ درجه ثبت شد.
لطفی افزود: بیشترین سرعت وزش باد روز گذشته در ایستگاه علی آباد زارعین با ۱۱۹ کیلومتر بر ساعت و بعد ازآن ایستگاههای درح و بیرجند با ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
وی گفت: کمترین دید افقی از ایستگاه بیرجند با ۵۰۰ متر و سرایان با ۷۰۰ متر گزارششده است.