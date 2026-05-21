

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز در دومین روز سفر استانی خود به اصفهان، پس از حضور در شهرستان خوانسار، و بازدید از مسجد تاریخی خوانسار و خانه تاریخی ابهری، با اشاره به خسارات وارده به بنا‌های تاریخی کشور در جریان جنگ اخیر گفت:آنچه امروز برای دولت و وزارت میراث‌فرهنگی اهمیت راهبردی دارد، آغاز فوری عملیات مرمت و بازآفرینی بنا‌های آسیب‌دیده است.

سیدرضا صالحی‌امیری افزود: برای بناهای تاریخی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم دچار خسارت جدی شده‌اند، برنامه‌ای منظم، علمی و زمان‌بندی‌شده تدوین خواهد شد.

وی با تشریح روند اقدامات ملی برای حفاظت و احیای آثار تاریخی آسیب‌دیده افزود: هم‌اکنون همکاران ما در ۲۰ استان کشور در حال مطالعه، ارزیابی میزان خسارت‌ها و طراحی سازوکار‌های تخصصی مرمت هستند و پس از تکمیل این مرحله، تیم‌های مرمت و مقاوم‌سازی در مناطق مستقر شده و عملیات اجرایی را آغاز می‌کنند.

سیدرضا صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت جایگاه تاریخی و هویتی مسجد تاریخی خوانسارادامه داد: شایسته نیست مجموعه‌ای با این ارزش و اعتبار فرهنگی در چنین وضعیتی باقی بماند، بر همین اساس تصمیم گرفتیم از هفته آینده مطالعات تخصصی، مقاوم‌سازی و مرمت این بنای ارزشمند آغاز شود و عملیات اجرایی آن تا پایان سال به پایان برسد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معماری صفوی در استان اصفهان نیز گفت: بخش مهمی از مساجد تاریخی اصفهان، از فاخرترین و معتبرترین سازه‌های دوره صفوی در کشور به‌شمار می‌روند که خوشبختانه همچنان زنده، پویا و فعال هستند و حفاظت از آنها، صیانت از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ایران است.

وی درباره روند ثبت جهانی مساجد تاریخی اصفهان نیز گفت: پرونده ثبت جهانی مساجد تاریخی اصفهان با قوت در حال پیگیری است و آسیب‌های اخیر، مشکلی در این فرآیند به وجود نخواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین از توافق برای تدوین تفاهم‌نامه مشترک با مدیریت شهری خبر داد و افزود: پیشنهاد‌های مطرح‌شده مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای تنظیم و امضا شود تا اقدامات اجرایی و توسعه‌ای در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.