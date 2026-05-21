کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد شدید روز گذشته برخی از شهرستا‌های استان را فراگرفت که بیشترین سرعت آن مربوط به ششتمد در غرب استان با سرعت ۱۰۱ کیلومتر در ساعت بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی

زهرا مبشری نسب افزود: باد در شهرستان‌های نیشابور، گناباد و ریوش نیز شدت داشت.

وی اضافه کرد: تا شنبه هفته آینده وزش باد شدید و بارش‌های رگباری توام با آبگرفتگی و سیلابی شدن مسیل‌ها به خصوص در نواحی شمالی استان پیش‌بینی شده است.

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین از امروز تا یکشنبه دمای هوا نوسان خاصی ندارد، اما از روز دوشنبه دما افزایش محسوسی خواهد داشت.

در ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس خنک‌ترین و گناباد با بیشینه دمای ۳۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۱۵ و ۲۸ درجه در نوسان بود و برای امروز نیز دمای روزانه مشهد به ۲۶ درجه می‌رسد.

شهرستان ششتمد یکی از شهرستان‌های غرب استان خراسان رضوی ایران اس که در سال ۱۳۹۹ از شهرستان سبزوار جدا و مستقل شده‌است.