به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محل تجمعات شبانه مردم علاوه بر نشان دادن اقتدار و عزت ایران اسلامی، فرصتی برای همدلی، ایستادگی، مقاومت و از جان گذشتگی تبدیل شده است

محلی که از برگزاری مراسمات ساده ازدواج جوانان گرفته تا برگزاری موکب‌های خدمات رسان و فعالیت‌های فرهنگی

یکی از برنامه‌های تجمعات شبانه آموزش همگانی آشنایی با اسلحه بود که به همت بسیج جامع زنان این شهرستان برگزار شد

مردمی که عاشق کشور، حتی در روز‌های سخت هستند از نیاز خود برای آموزش‌های نظامی جهت جنگیدن با استکبار جهانی در دوشادوش نیرو‌های مسلح گفتند

کشوری که مردمانش این چنین پای آرمان‌های رهبرشان هستند حتی، جان دادن هم برای آنها کم است.