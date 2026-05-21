هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸»، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رویداد «کتاب، تئاتر، زندگی» را با حضور جمعی از هنرمندان، مربیان و همکاران کانونی برگزار می‌کند.

رویداد «کتاب، تئاتر، زندگی» در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این رویداد با حضور هنرمندانی از جمله حمید مردمی، زهرا مریدی، صادق کیانی‌مقدم، الهام دارابی، حسین تولایی، محمدعلی یزدان‌شناس، مریم خاکسارتهرانی، لیلا مکانی، مریم فهیم‌پور، مژده ذکریاپور، زینب علوی، سمیرا یزدان‌پژو، ریحانه باغبادی و عاطفه بحرالعلوم‌طباطبایی برگزار می‌شود.

در بخش ویژه‌برنامه نمایشی، برنامه‌هایی همچون معرفی کتاب، قصه‌گویی و اجرای نمایش‌های «لولوی آوازخوان»، «گرگ بلا، جلو بیا جلو بیا»، «گل اومد، بهار اومد»، «ماهی رنگین‌کمان» و «گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی» بر اساس کتاب‌های انتشارات کانون اجرا خواهد شد.

همچنین در بخش نمایش برخط، پنج عنوان فیلم‌تئاتر شامل «کلوچه‌های خدا»، «خداحافظ راکون پیر»، «کچل کفترباز»، «کوزه عسل نیست «و «قصه نقلی» به صورت آنلاین و رایگان برای مخاطبان نمایش داده می‌شود.

در بخش دیگری از این رویداد نیز بسته نمایشی «تئاتر کوچک» بر اساس کتاب «گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی» رونمایی خواهد شد.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان «میناب ۱۶۸» از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در مجتمع آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان علاقه‌مندان، خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان است.