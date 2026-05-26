به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرزند، برکت خانه و امید آینده است؛ موهبتی که تداوم نسل و پویایی جامعه را معنا می‌بخشد. اما برای برخی زوج‌ها، رسیدن به این نعمت نیازمند طی مسیر درمان ناباروری و بهره‌مندی از خدمات تخصصی است.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون دو هزار و ۳۰۴ زوج نابارور در استان نشان‌دار شده‌اند که با مراجعه به مراکز ارائه‌دهنده خدمت شامل کلینیک درمان ناباروری بیمارستان آیت الله موسوی و بیمارستان الغدیر می‌توانند از خدمات مذکور بهره‌مند شوند.