از سال ۱۴۰۰ تاکنون دو هزار و ۳۰۴ زوج نابارور در استان نشاندار شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ فرزند، برکت خانه و امید آینده است؛ موهبتی که تداوم نسل و پویایی جامعه را معنا میبخشد. اما برای برخی زوجها، رسیدن به این نعمت نیازمند طی مسیر درمان ناباروری و بهرهمندی از خدمات تخصصی است.
از سال ۱۴۰۰ تاکنون دو هزار و ۳۰۴ زوج نابارور در استان نشاندار شدهاند که با مراجعه به مراکز ارائهدهنده خدمت شامل کلینیک درمان ناباروری بیمارستان آیت الله موسوی و بیمارستان الغدیر میتوانند از خدمات مذکور بهرهمند شوند.