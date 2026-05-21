رئیس‌کل دادگستری استان سمنان از ابلاغ دستور ویژه به دادستان و مسئولان قضایی برای تسریع در رسیدگی‌ به پرونده های اقتصادی بازار خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری با بیان ایتکه دستگاه قضایی پشتیبان تولیدکنندگان و مدافع حقوق مصرف‌کنندگان است گفت : مقرر شد مسئولان قضایی در تیم های بازرسی مشترک حضور داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف و نیاز به اقدام قانونی، در همان لحظه تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی بر ضرورت هوشمندی در نظارت‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، باید میان تولیدکنندگان و کسبه منصف که مجاهدانه در حال فعالیت هستند و تعداد اندکی که با سوءاستفاده از شرایط، قصد اخلال در بازار را دارند، تفاوت قائل شد و گشت‌های نظارتی برای برخورد با آن دسته از سودجویانی است که عامدانه به دنبال تضییع حقوق مردم هستند.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از چرخه تولید تصریح کرد: در فرایند نظارت بر انبار‌ها و مراکز نگهداری کالا، باید میان فعالیت‌های قانونی و ذخیره‌سازی‌های غیرمجاز و اخلال‌گرانه تفکیک قائل شد

وی با تأکید بر اینکه تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده از وظایف اصلی دولت است، گفت: دستگاه قضایی در کنار دولت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ضمن حمایت از فعالان اقتصادی سالم، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت می‌کند.