مدیر کل هواشناسی خوزستان برای برخی مناطق استان در روزهای آینده وزش باد همراه با گردوخاک موقتی و افزایش ۳ تا ۶ درجهای دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز گذر ریز موجی از فراز استان، موجب ابرناکی در برخی نقاط و احتمال بارش خفیف و رعدوبرق در ارتفاعات استان خواهد شد
وی افزود: همچنین طی امروز و فردا سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تند باد لحظهای خواهد بود و برخاستن گردوخاک موقتی نیز دور از انتظار نیست.
سبزه زاری اظهار داشت: طی امروز افزایش ۳ تا ۶ درجهای دما، اما طی فردا کاهش ۲ تا ۴ درجهای و سپس تا روز یکشنبه روند افزایش دما در سطح استان پیش بینی میشود.
مدیر کل هواشناسی خوزستان شمال خلیج فارس را طی فردا مواج پیش بینی و تصریح کرد: در شبانه روز گذشته صفی آباد دزفول با ۳۵.۲ و دزپارت با ۱۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۴.۴ و کمینه ۲۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.