مردم شهرستان باروق با حضور درهشتاد و یکمین تجمع شبانه بر ایستادگی در مقابل دشمنان این ملت، کشور و نظام تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم باروق همچنان استوار پای نظام و انقلاب ایستادهاند.
۸۱ شب است که مردم شهرستان باروق با حضور در تجمعات شبانه همبستگی و همراهی خود را در پیروی از رهبر انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح به رخ جهانیان میکشند.
مردم باروق در هشتاد و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب و خونخواهی رهبر شهید همچون شبهای گذشته در میدان شهید حمید باکری این شهر گرد هم آمدند و بر ایستادگی در مقابل دشمنان این ملت، کشور و نظام تاکید کردند.