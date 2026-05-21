غیرحضوری شدن امتحانات پایانی پایههای هفتم تا دهم در آذربایجان شرقی
امتحانات پایان سال تحصیلی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم و دروس عمومی مدارس فنی و حرفهای و کاردانش در آذربایجان شرقی غیرحضوری شد.
صادقی اظهار داشت:با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و ادامه وضعیت اضطرار مقرر شد با استفاده از ظرفیت اختیارات تفویض شده به استانها امتحانات پایههای یاد شده در صورت تداوم شرایط کنونی به صورت غیرحضوری برگزار شود.
وی افزود: سنجش و ارزشیابی پایههای هفتم، هشتم، نهم و دهم استان آذربایجان شرقی به صورت غیر حضوری و بر اساس رویکرد مدرسه محور با مرجعیت معلم خواهد بود.
صادقی گفت:سازوکار، شیوه اجرا و بازه زمانی برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم از سوی وزارت آموزش و پرورش تنظیم و متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
وی گفت:بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی پایانی از پایه اول تا ششم ابتدایی به صورت غیرحضوری و مطابق مفاد آیین نامه ارزشیابی کیفی توصیفی و شواهد و مستندات عملکرد دانش آموزان در طول سال تحصیلی و توسط معلم مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام میگیرد.