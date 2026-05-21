نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد به مناسبت اول خرداد؛ روز مقاومت و پایداری مردم لرستان پیامی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت اول خرداد؛ روز مقاومت و پایداری مردم لرستان به این شرح است.
بسمالله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»
مردم شجاع و غیور لرستان در طول تاریخ، همواره در میدانهای دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی پیشگام بودهاند و در سالهای حماسه و ایثار هشت سال دفاع مقدس نقش ماندگاری در حفظ عزت و استقلال این مرز و بوم ایفا کردهاند. از این رو نامگذاری نخستین روز اول خرداد به عنوان «روز ملی مقاومت مردم استان لرستان» نشانی از تجلی روح مقاومت، غیرت و وفاداری مردمانی است که تاریخ این سرزمین، رشادت و ایستادگی آنان را به یاد دارد.
«اول خرداد روز ملی مقاومت مردم استان لرستان» یاداور حماسه بزرگی است که در ارتفاعات بلند حاج عمران با تقدیم ۳٠٠ شهید از سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام و دهها شهید از ارتش جمهوری اسلامی و لشکر همیشه پیروز ۸۴ و صدها جانباز رقم خورد.
حماسهای کم نظیر که در آن رزمندگان لرستان از سپاه و ارتش و بسیج و عشایر همیشه وفادار با ایمانی استوار و عزمی خلل ناپذیر در برابر دشمن بعثی ایستادند و مانع از تصرف خاک مقدس این سرزمین شدند و برگ زرینی بر دفتر پر افتخار دفاع مقدس افزودند.
توالی ایام حماسه سوم خرداد و سالروز فتح پر افتخار خرمشهر با این روز خاص جلوهای دیگر از عزمت و روح مقاومت ملت ایران و استان لرستان را به نمایش میگذارد.
مردم شریف این استان که امام شهید (ره) آنان را «جواهر» نامیدند و استان را کانون تدین و انقلابی گری نام نهادند نشان از مردمی است که با توکل به خداوند متعال و وحدت و ایمان و تبعیت از ولایت حماسههای بزرگی را در روزهای سخت و دشوار خلق کردند و دشمنان این مرز و بوم را به زانو درآوردند. قطعا حماسه حاج عمران و فتح خرمشهر نمادی از ایستادگی ملتی است که در برابر ظلم، تجاوز و استکبار تسلیم نخواهد شد.
امروز نیز در دفاع مقدس رمضان فرزندان این دیار تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای مدظله العالی با پاسداری از میراث گرانسنگ امام راحل عظیم الشان و امام شهید با روحیه انقلابی در میدانهای دفاع از اسلام و ایران حضوری ارزشمند دارند و با تقدیم شهدای عزیز، برگ دیگری بر دفتر پرافتخار مقاومت مردم لرستان افزودند و این مسیر نورانی تا به زانو درآوردن دشمنان آمریکایی و صهیونی ادامه خواهند داد.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، و عملیاتهای حاجعمران، آزادسازی خرمشهر، شهدای جنگ رمضان و تمامی شهدای سرافراز استان لرستان، و تکریم پیشکسوتان ایثار و جهاد در هشت سال دفاع مقدس، «روز ملی مقاومت مردم لرستان» را تبریک عرض نموده و از عموم مردم جهادی استان لرستان درخواست میکنم که در مراسمهایی که به این مناسبت تشکیل میشود و مقارن با دهه امامت و ولایت است مشارکت فعال نمایند.
از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در مسیر پاسداری از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی درخواست مینمایم.
سید احمدرضا شاهرخی
نماینده ولیفقیه در لرستان
۳۱ / اردیبهشت / ۱۴٠۵