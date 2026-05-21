هشت دستگاه جدید و پیشرفته دیالیز به بخش همودیالیز بیمارستان شهید راثی شاهیندژ اضافه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر شبکه بهداشت و درمان شاهیندژ از اضافه شدن هشت دستگاه جدید و پیشرفته دیالیز به بخش همودیالیز بیمارستان شهید راثی این شهرستان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این دستگاهها، ظرفیت ارائه خدمات درمانی به بیماران دیالیزی افزایش مییابد.
عارف شجاعت افزود: تاکنون ۱۴ دستگاه فعال در بخش همودیالیز این بیمارستان در حال خدمترسانی بود و با اضافه شدن دستگاههای جدید، مجموع ظرفیت فعال این بخش به ۲۲ دستگاه خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این اقدام در راستای ارتقای خدمات درمانی و کاهش مشکلات بیماران دیالیزی انجام شده است، اضافه کرد: با افزایش تجهیزات این بخش، امکان ارایه خدمات بهتر و منظمتر به بیماران فراهم شده و فشار کاری بر مجموعه درمانی نیز کاهش مییابد.
شجاعت تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۶۰ بیمار دیالیزی در شهرستان شاهیندژ بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی دریافت میکنند و تقویت زیرساختهای دیالیز از نیازهای مهم این منطقه به شمار میرود.
وی ادامه داد: توسعه امکانات درمانی در بیمارستان شهید راثی میتواند نقش مهمی در کاهش مراجعه بیماران به شهرهای دیگر و تسهیل دسترسی آنان به خدمات تخصصی داشته باشد.