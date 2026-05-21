پویش ملی درختکاری سرو ایران به یاد رهبر شهید انقلاب با توزیع نهال در اجتماعات مردمی و ادارات منابع طبیعی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا احمدی، مجری طرح کاشت یک میلیارد درخت از تداوم کاشت نهال در مناطق مختلف کشور خبر داد و گفت: با توجه به تنوع اقلیمی کشورمان و تفاوت های آب و هوایی توزیع نهال متناسب با شرایط جغرافیایی مناطق ادامه دارد.

وی با اشاره به افزایش روحیه همدلی و مسئولیت پذیری عموم مردم پس از جنگ افروزی دشمنان امریکایی صهیونی تصریح کرد: توزیع نهال در تجمعات شبانه مردمی برای کاشت درخت به نام و یاد شهیدان اقدامی موثر در زنده نگه داشتن یاد فرزندان وطن و همچنین گسترش سرسبزی، امید و میهن دوستی است.

به گفته سخنگوی سازمان منابع طبیعی، از آغاز اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکنون ۴۰۰ میلیون اصله نهال در ۳۸۰ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی و باغی کشور کاشته شده است.