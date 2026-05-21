مهلت ثبتنام برای شرکت در چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ، تا سوم خرداد ماه، تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ متقاضیان شرکت در چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن، میتوانند تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه، سوم خردادماه، با مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی oghaf.ir نسبت به تکمیل فرآیند ثبتنام خود اقدام کنند.
زمان اعلام شده، آخرین مهلت ثبتنام بوده و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
پس از اتمام مهلت ثبتنام در این دوره از مسابقات که براساس آئیننامه در دو رده سنی بزرگسالان بالای ۱۸ سال و رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال در حال انجام است، رقابتها به تفکیک استانی برگزار خواهد شد.
ثبت نام در رده سنی بالای ۱۸ سال شامل بخش آوایی در رشته های؛ قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۵ جزء، اذان، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن و بخش معارفی در رشتههای؛ معارف قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی سوره انعام آیات اول تا ۹۴ در حال انجام است.
همچنین ثبت نامها در رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال نیز شامل قرائت تحقیق، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ ۵ جزء میشود و رقابتها به تفکیک استانی برگزار خواهد شد.