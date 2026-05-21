پخش زنده
امروز: -
فعال حوزه جمعیت گفت: دشمن سالهاست در قالب جنگ جمعیتی برای کاهش نسل و تضعیف بنیان خانواده برنامهریزی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سوده ذوقی فعال حوزه جمعیت در برنامه تلویزیونی شبکه خبر گفت: دشمن سالهاست در قالب جنگ جمعیتی برای کاهش نسل و تضعیف بنیان خانواده برنامهریزی کرده و نرخ باروری را از ۶.۸ به حدود ۱.۴۰ رسانده است.
به گفته وی دشمن در جنگ اخیر نیز بهصورت مستقیم وارد عمل شده و با هدف قرار دادن مراکز حساس از جمله بانک جنین، بهدنبال ضربه به آینده جمعیتی کشور و نسلکشی بوده است.
ذوقی به موضوع اهلاک نسل اشاره کرده و گفت: دشمن به صورت جنگ سخت و نرم به مردم ضربه زد به طوری که سالهاست با برنامه ریزهای انجام شده و بی سروصدا درصدد ضربه به نسل اینده کشور بود.
این فعال حوزه جمعیت با اشاره به سقوط نرخ باروری از ۶.۸ به ۱.۴۰ در سالهای اخیر، به نشانههای این استراتژی دشمن اشاره کرد: «حملات هدفمند به زایشگاهها در غزه و لبنان، تخریب بانکهای جنین در ایران، ترور دانشمندان و جوانان، و حتی هدف قرار دادن کودکان میناب، همگی بخشی از این نقشه شوم برای نابودی نسل آینده ایران است.»