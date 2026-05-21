رئیس کل دادگستری خوزستان و رئیس هیئتمدیره ستاد دیه استان گفت: آزادی ۴۶۳ زندانی جرائم غیرعمد در سال ۱۴۰۴ با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، خیرین و دستگاه قضایی محقق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی اظهار داشت: در اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد، با تلاشهای بیوقفه ستاد دیه استان خوزستان، در سال ۱۴۰۴ زمینه آزادی ۴۶۳ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد فراهم شد.
وی مجموع بدهی این مددجویان را بیش از ۲ هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ از محل منابع مختلف تأمین شده که بخش عمده آن از طریق صدور احکام اعسار و تقسیط به میزان حدود ۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان محقق شده است.
دهقانی با قدردانی از گذشت شکات تصریح کرد: به برکت فرهنگ ایثار، شکات این پروندهها از دریافت بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان از مطالبات خود صرفنظر کردند که این اقدام خداپسندانه نقشی کلیدی در آزادی این زندانیان داشت.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان به مشارکت خانوادههای مددجویان نیز اشاره کرد و گفت: خانواده زندانیان مبلغی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان را تأمین کردند و با همکاری بانکهای عامل نیز تسهیلاتی به مبلغ حدود ۱۱ میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان در راستای کمک به آزادی این محکومان پرداخت شد.
وی همچنین با اشاره به سهم ستاد دیه استان بیان داشت: ستاد دیه استان خوزستان نیز از محل کمکهای مردمی و منابع داخلی، مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد که نشاندهنده همراهی ستودنی مردم شریف خوزستان با برنامههای انساندوستانه است.
دهقانی در بخش پایانی سخنان خود با ابراز رضایت از عملکرد این ستاد، از تلاشهای ویژه و جهادی قدرت هاشمنیا، مدیرکل زندانهای استان و مدیرعامل ستاد دیه خوزستان، و تمامی همکاران ایشان در ستاد دیه استان قدردانی کرد و افزود: تلاشهای شبانهروزی و پیگیریهای مستمر مجموعه ستاد دیه استان در سال گذشته، بسترساز این موفقیت بزرگ و بازگشت آبرومندانه مددجویان به آغوش خانوادههایشان بوده است که شایسته تقدیر ویژه است.