استاندار کرمانشاه صبح امروز در بازدید از سد آناهیتا از احداث این سد به عنوان تحولی بنیادین در شهرستان کنگاور یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه اولویت نخست مدیریت ارشد استان تأمین آب پایدار است گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، نگرانیها بابت تأمین آب شرب بلندمدت شهر کنگاور به طور کامل برطرف خواهد شد.
حبیبی با اشاره به تخصیص آب گسترده به اراضی کشاورزی منطقه افزود: با توجه به درخواست فرماندار و مطالبات کشاورزان بومی، با مدیریت منابع آبی و بهره برداری سد، سطح اراضی تحت پوشش کشاورزی، ۱۱۰۰ هکتار افزایش مییابد تا تمامی بهرهبرداران منطقه از این نعمت برخوردار شده و عدالت در توزیع آب رعایت شود.
وی فضای محیطی پیرامون سد را پتانسیلی عظیم برای توسعه صنعت توریسم دانست و افزود: احداث این سد علاوه بر تأمین نیازهای بخش صنعت، سیمای منطقه را تغییر داده و از این پس شاهد رونق گردشگری و رفتوآمد بیشتر مردم به این منطقه خواهیم بود.