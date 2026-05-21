نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتبارات جدید و اتخاذ تصمیمات ضربتی برای تسریع در تکمیل محورهای ترانزیتی حوزه انتخابیه در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور با تاکید بر اهمیت راهبردی مسیر غیزانیه-ایذه-لردگان اظهار کرد: محور مواصلاتی خوزستان به اصفهان و شهرکرد، یکی از اساسی‌ترین جاده‌های ترانزیتی کشور است که روزانه میلیون‌ها تن کالای اساسی، محموله‌های فولادی، محصولات معدنی و کشاورزی از این مسیر به مرکز و شمال کشور جابه‌جا می‌شود.

وی با قدردانی از همراهی‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونین وی در تخصیص اعتبارات اولیه افزود: حمایت‌های بیشتر برای تکمیل قطعات در حال ساخت ضروری است تا حجم ترافیک و آمار تصادفات جاده‌ای در این محور کاهش پیدا کند.

نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون با اشاره به دیدار با معاون وزیر راه در تشریح دستاورد‌های این نشست بیان داشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بودجه ویژه‌ای برای تسریع در پروژه باغملک-صیدون-دیشموک اختصاص یافته است.

ابراهیم‌پور از تصویب طرح تعریض ۴ کیلومتر از مسیر ورودی باغملک، حدفاصل سه‌راهی کلگه تا سه‌راهی چال محمدحسین خبر داد و تصریح کرد: احداث روگذر کلتندر-لران و روگذر چشمه‌شیرین در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: عملیات آسفالت کمربندی قلعه‌تل نیز به عنوان یکی از مطالبات مردم منطقه در این جلسه مصوب شد تا بار ترافیکی این شهر به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.