به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هادی رضوی معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه ۱۸ اظهار داشت: در این عملیات، بخش جانبی این پل رو گذر که دسترسی برای تردد عابرین پیاده‌ از محور بزرگراهی آزادگان به بزرگراه متوسلیان نداشت، تسطیح خاک و برای احداث پله‌های بتنی آماده سازی شد.

وی ادامه داد: مسیری بطول ۴۰ متر برای احداث این پروژه تعریف و با استفاده از پله‌های بتنی برای رفت و آمد عابرین پیاده به بهره برداری رسید.

معاون فنی وعمرانی شهرداری منطقه ۱۸ همچنین به احداث دیوار پلکانی یا بعبارتی فلاور باکس‌های بتنی در بخش دیگری از محور بزرگراهی آزادگان اشاره و افزود: این دیوار بطول ۴۰ متر در محور شرق به غرب بزرگراه آزادگان برای استفاده بخش فضای سبز و کاشت گونه‌های گیاهی احداث گردیده است.