به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این پژوهش با واکاوی پیامدهای «جنگ ۴۰ روزه رمضان»، استدلال میکند که این رخداد فراتر از یک درگیری نظامی، نقطه عطفی در بازتعریف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منظومه قدرت منطقهای و جهانی بوده است. با استفاده از چارچوب تحلیلی پنجگانه (قدرت سخت، نرم، اقتصادی، استحکام درونی و دیپلماسی بینالملل)، مطالعه حاضر نشان میدهد که چگونه ایران توانسته است از فاز «بازدارندگی منفی» به «بازدارندگی فعال» عبور کند، مشروعیت داخلی و روایتسازی خارجی خود را احیا کند و تابآوری اقتصادی و اجتماعی خود را در برابر فشارهای حداکثری اثبات نماید. یافتهها حاکی از آن است که اگرچه پیروزی کامل تثبیت نشده، اما ایران به دستاوردهای راهبردی اولیهای دست یافته که مستلزم مدیریت هوشمندانه پساجنگ برای تبدیل آن به مزیت پایدار است.
مقدمه
تحلیل تحولات ناشی از جنگ اخیر ایران نمیتواند صرفاً در چارچوب رویارویی نظامی محدود گردد؛ بلکه باید این اتفاق را به مثابه آزمون بزرگی راهبردی برای بازیگران اصلی دانست. پیش از این درگیری، ادراک غالب غرب و رقبای منطقهای بر اساس شاخصهای کلاسیک نظامی، ایران را در موقعیتی شکننده و تحت تأثیر تحریمها تصور میکرد. اما واقعیت میدانی و روانی جنگ، این تصورات را دگرگون ساخت. هدف این نوشتار، بررسی عمیق تغییرات معنادار در پنج مؤلفه اصلی قدرت ایران است تا مشخص شود چگونه تهران توانسته است هزینههای سنگینی بر دشمن تحمیل کرده و جایگاه خود را از یک بازیگر تحت فشار به یک قطب بازدارنده و کنشگر فعال ارتقا دهد.
سوالات پژوهش
۱. جنگ اخیر چه تغییری در ماهیت و کارآمدی «قدرت سخت» و دکترین بازدارندگی ایران ایجاد کرده است؟
۲. چگونه این درگیری بر «قدرت نرم»، روایتسازی رسانهای و مشروعیت داخلی/بینالمللی ایران تأثیر گذاشته است؟
۳. اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای ترکیبی نظامی-تحریمی چه الگوی تابآوری و بازتعریف نقش ژئوپلیتیکی (بهویژه در انرژی) نشان داده است؟
۴. سطح انسجام درونی، سرمایه اجتماعی و شبکه همراهیهای بینالمللی ایران در بحران چگونه دستخوش تحول شده است؟
واکاوی پنج ستون قدرت: گذار از بازدارندگی منفی به کنشگری فعال در عرصههای نظامی، شناختی، اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک
برای درک عمیقتر تحولات جنگ ۴۰ روزه رمضان، باید هر یک از پنج مؤلفه قدرت را با جزئیات بیشتری واکاوی کنیم تا مشخص شود مکانیسمهای تغییر دقیقاً چگونه عمل کردهاند:
۱. گذار پارادایمی در دکترین نظامی (قدرت سخت)
تحلیلهای پیشین بر مبنای «تعادل کلاسیک» استوار بودند؛ جایی که تعداد تانکها یا جنگندهها تعیینکننده بود. اما جنگ رمضان نشان داد که ایران به سمت «جنگ ترکیبی نامتقارن» حرکت کرده است. توان موشکی و پهپادی نه تنها به عنوان ابزار تهاجم، بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد «عمق استراتژیک» عمل کردند. نکته کلیدی اینجا «تابآوری ساختاری» بود. برخلاف انتظار غرب که فکر میکرد حملات هوایی گسترده، زیرساختهای فرماندهی و کنترل ایران را فلج خواهد کرد، ایران با پراکندگی شبکهها و استفاده از فناوریهای بومی، چرخه تصمیمگیری خود را حفظ کرد. این موضوع دو پیامد بزرگ داشت: اول، هزینه محاسباتی حمله برای دشمن به شدت افزایش یافت و دوم، تصویر «غول خفته» به تصویر «شیر آماده حمله» تغییر کرد. تجهیزات پیشرفته طرف مقابل نیز در برابر این آشیانههای متحرک و دفاعیِ لایهلایه، کارآمدی خود را از دست دادند که این امر، اعتماد به دکترینهای نظامی مبتنی بر تکنولوژی صرف را در محافل جهانی مخدوش کرد.
۲. جنگ شناختی و بازسازی روایت (قدرت نرم)
در عرصه قدرت نرم، جنگی موازی در فضای مجازی و رسانهای جریان داشت. استراتژی دشمن بر پایه «ایرانهراسی» و القای ناامیدی داخلی بود. اما اشتباه راهبردی آنها در هدف قرار دادن غیرنظامیان و استفاده از ادبیات تحقیرآمیز، باعث واکنش معکوس شد. ایران با فعالسازی دیپلماسی عمومی و تولید محتوای مستند و روایی از مقاومت، موفق شد گفتمان «ظالم/مظلوم» را احیا کند. این امر منجر به قطببندی افکار عمومی جهانی شد؛ به طوری که بسیاری از کشورهای جنوب جهانی و حتی نخبگان غربی، سیاستهای آمریکا را نه به عنوان «حفظ امنیت»، بلکه به عنوان «امپریالیسم جدید» تفسیر کردند. در داخل نیز، این روایتسازی باعث شد شکافهای اجتماعی موجود در دیماه ۱۴۰۴ موقتاً پشت دروازههای امنیتی ملی پنهان شوند و نوعی «اتحاد قومی» حول محور دفاع از استقلال شکل گیرد.
۳. اقتصاد مقاومتی در عمل (قدرت اقتصادی)
اقتصاد ایران در این جنگ ثابت کرد که انعطافپذیری بالایی دارد. مدیریت تورم انتظاری و جلوگیری از هجوم به بازارها، نشاندهنده بلوغ نسبی جامعه در مواجهه با شوکهای اقتصادی بود. اما فراتر از این، جنگ نقش ایران را به عنوان یک «هاب ترانزیتی و انرژی» برجستهتر کرد. وقتی مسیرهای تجاری جهانی دچار اختلال میشود، موقعیت ژئوپلیتیک ایران (کنترل تنگه هرمز و کریدور شمال-جنوب) از یک مزیت بالقوه به یک اهرم فشار واقعی تبدیل میشود. بازیگران منطقهای که پیشتر تحت تأثیر تحریمها با ایران فاصله گرفته بودند، اکنون ناچارند برای تضمین امنیت انرژی و تجارت خود، با تهران تعامل کنند. این یعنی تحریمها دیگر نمیتوانند ایران را کاملاً از چرخه اقتصاد منطقه حذف کنند، زیرا هزینه قطع ارتباط با ایران برای همسایگان بسیار سنگینتر از هزینههای سیاسی ناشی از همکاری با اوست.
۴. انسجام ملی و سرمایه اجتماعی (استحکام درونی)
یکی از شگفتیهای جنگ، فعالسازی «سرمایه اجتماعی خاموش» بود. مشارکت داوطلبانه در پشتیبانی لجستیکی، کمکهای مردمی و حتی حضور فعال ایرانیان خارج از کشور، نشان داد که پیوندهای هویتی هنوز قدرتمندتر از گسلهای طبقاتی یا ایدئولوژیک است. ساختار حکمرانی نیز با وجود چالشها، توانست کارآمدی مدیریتی خود را در بحران نشان دهد. این تجربه مشترک سخت، نوعی «خاطره جمعی مبارزه» ایجاد کرد که میتواند به عنوان منبعی برای مشروعیتبخشی به نظام در آینده مورد استفاده قرار گیرد. البته این انسجام شکننده است و نیازمند مدیریت صحیح انتظارات پسا جنگ است.
۵. دیپلماسی چندوجهی و تغییر موازنه نیروها (همراهیهای بینالمللی)
شبکه ائتلافهای ضد ایرانی که پیشتر توسط آمریکا ساخته شده بود، دچار ترکخوردگی شد. متحدان سنتی آمریکا در اروپا و برخی کشورهای آسیایی، تمایلی به همراهی کامل در اقدامات نظامی یا تحریمی نمایش ندادند، زیرا منافع اقتصادی خود را در خطر میدیدند. در مقابل، ایران با تقویت محور مقاومت و ایجاد روابط عمیقتر با قدرتهای نوظهور (مانند چین و روسیه)، گزینههای جایگزینی برای خروج از انزوای اقتصادی ایجاد کرد. این وضعیت نشان میدهد که نظم تکقطبی جهان در حال فروپاشی است و ایران توانسته است در این خلأ، به عنوان یک بازیگر مستقل و تأثیرگذار ظاهر شود.
نتیجهگیری
جنگ تحمیلی ۴۰ روزه رمضان ثابت کرد که تصویر سنتی از ضعف یا انزوای ایران با واقعیتهای میدانی و راهبردی همخوانی ندارد. نتایج نشان میدهد که:
در قدرت سخت: ایران از بازدارندگی مبتنی بر ترس به بازدارندگی مبتنی بر توانایی پاسخگویی نامتقارن و عمق عملیاتی گذار کرده و تابآوری زیرساختهای حیاتی خود را اثبات نموده است.
در قدرت نرم: روایت «مظلومیت مقاوم» جایگزین روایت «انزوا» شده و شکاف میان گفتمان رسمی آمریکا/صهیونیسم و افکار عمومی جهانی (بهویژه در جهان اسلام) عمیقتر شده است.
در اقتصاد: اقتصاد ایران با وجود تحریمها، نشان داد که میتواند در شرایط بحران جریانهای اساسی را حفظ کند و اهمیت ژئوپلیتیکی آن (تنگه هرمز و مسیرهای انرژی) به ابزاری قدرتمند در معادلات فشار تبدیل شده است.
در استحکام درونی و روابط بینالملل: همگرایی ملی در لحظه تهدید آشکار شد و شبکه ائتلافهای منطقهای تقویت گردید، در حالی که اتحادهای ضد ایرانی دچار تردید و شکافهای داخلی شدند.
در نهایت، این جنگ یک «پیروزی راهبردی اولیه» بود که جایگاه ایران را ارتقا داد، اما ادامه این موفقیت منوط به اصلاحات ساختاری، توسعه ابزارهای قدرت نرم و مدیریت هوشمندانه دوران پساجنگ است تا این دستاوردها به ثبات پایدار تبدیل شوند.
پژوهش معاونت سیاسی: احمد کاظم زاده