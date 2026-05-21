به منظور آمادگی دفاعی مردم، کلاس اسلحه شناسی در مناطق مختلف شهرستان ملایر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فرمانده سپاه ناحیه ملایر گفت: در همه مساجد روستایی و شهری و در حاشیه مراسم تجمع های شبانه این برنامه برگزار میشود.
سرهنگ داود مهدوی افزود: سلاحشناسی نه تنها یک مهارت نظامی، بلکه ابزاری برای افزایش هوشیاری و توانمندی فردی است.
او تأکید کرد: این برنامه آموزشی فرصتی مغتنم برای عموم مردم است تا با دیدگاهی عمیقتر به این موضوع بنگرند و آمادگیهای خود را ارتقا دهند تا بتوانند در زمانهای مهم به دفاع از کشور بپردازند.