به منظور آمادگی دفاعی مردم، کلاس اسلحه شناسی در مناطق مختلف شهرستان ملایر در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فرمانده سپاه ناحیه ملایر گفت: در همه مساجد روستایی و شهری و در حاشیه مراسم تجمع های شبانه این برنامه برگزار می‌شود.

سرهنگ داود مهدوی افزود: سلاح‌شناسی نه تنها یک مهارت نظامی، بلکه ابزاری برای افزایش هوشیاری و توانمندی فردی است.

او تأکید کرد: این برنامه آموزشی فرصتی مغتنم برای عموم مردم است تا با دیدگاهی عمیق‌تر به این موضوع بنگرند و آمادگی‌های خود را ارتقا دهند تا بتوانند در زمانهای مهم به دفاع از کشور بپردازند.