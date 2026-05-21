اعضای ستاد تنظیم بازار استان سمنان در خصوص قیمت و کیفیت نان ، وزن چانه نان و میزان موجودی کالا‌های اساسی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید دهرویه معاون امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: در این جلسه علاوه بر نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی بحث و تبادل نظر و مقرر شد نرخ پیشنهادی به فرمانداری‌ها ابلاغ شود و اصناف آن را بررسی کنند .

وی افزود: بعد از بررسی انصاف و تصویب قیمت ، این موارد به وزارت کشور ابلاغ شود تا پس از گرفتن مصوبه برای اجرایی شدن در استان سمنان ارسال شود

مفتح قائم مقام وزیر صمت در این جلسه گفت: بدترین نوع ذخیره سازی ذخیره خانگی است که باید با نظارت مسئولان مردم نباید نگران ذخایر کالا‌ها باشند.

رشید زاده مدیرکل بازرسی استان سمنان هم گفت: برنامه نظارتی در سراسر کشور با رویکرد حمایت از حوزه اجرا به صورت شبانه روزی در حال اجرا است.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان هم گفت باید دقت داشته باشیم که کیفیت نان افزایش یابد ولی وزن چانه‌ها کاهشی نباشد تا رضایت مردم را در پی داشته باشد.