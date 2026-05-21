رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد: روایت و بازگویی حمله وحشیانه متجاوزان امریکایی صهیونی به ساختمان منابع طبیعی برای شناساندن خوی وحشی و غیرانسانی این متجاوزان به جهانیان ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به اینکه حمله وحشیانه متجاوزان امریکایی صهیونی به ساختمان منابع طبیعی نباید به فراموشی سپرده شود، بر لزوم بازگویی این جنایت به جهانیان به منظور ثبت حقیقت و تلاش برای متوقف ساختن جانیان تاکید کرد.

وی با اشاره به بازدید سفرا و نمایندگان کشورها و نهادهای بین المللی از ساختمان مورد هدف قرار گرفته سازمان منابع طبیعی، تصریح کرد: حمله ناجوانمردانه دشمن امریکایی صهیونی در روز هشتم فروردین ماه به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری باید به عنوان پدیده‌ای نوظهور به جهانیان تذکر داده شود.



افلاطونی افزود: جنایتکاران عملاً به زیست بوم کشور‌ها حمله می‌کنند تا شاید آن کشور‌ها را از زیست خارج کنند و ما با دعوت از سفرای کشور‌ها و نمایندگان سازمان‌های بین المللی از قبیل یونسکو و یو ان دی پی از آنها خواستیم پدیده اکوتروریست را بعنوان یک ادبیات و واژه جدید در قوانین بین المللی بگنجانند و مانع از حمله کشور‌های ابرقدرت به زیست بوم کشور‌ها در این زمینه شوند.