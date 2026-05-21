به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب مسابقات دوومیدانی جایزه بزرگ بندر ترکمن که از صبح امروز در ورزشگاه قاندومی آغاز شده است، زهرا زارعی از استان کرمان در ماده ۴۰۰ متر موفق شد با ثبت زمان۵۱.۹۷ ثانیه رکورد ملی این ماده را ارتقا دهد.

زهرا زارعی با ثبت این نصاب، جایزه یک میلیارد ریالی این مسابقات را نیز از آن خود کرد.

رکورد ملی ۴۰۰ متر بانوان ایران پیش از این با زمان ۵۲.۹۵ ثانیه (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ – تایلند) در اختیار مریم طوسی بود.