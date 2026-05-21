فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجانغربی از آزادسازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در بخش نوشین شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجانغربی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و آزادسازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در بخش نوشین شهر خبر داد.
سرهنگ بهرام تقیزاده با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و سوداگران زمین اظهار کرد: در جریان عملیات گشتزنی و پایش اراضی کشاورزی، ۱۵ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در روستاهای علیکندی، ارنسا، اوزرلو و شیخسرمست شهرستان ارومیه شناسایی شد.
وی افزود: این عملیات با حضور عوامل انتظامی پاسگاه نوشینشهر و نماینده دادستان انجام شد که طی آن، ۱۵ مورد ساختوساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، پیکنی و احداث بنای غیرقانونی قلع و قمع شد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی از دست متخلفان آزاد سازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.
سرهنگ تقیزاده در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی خط قرمز مجموعه امور اراضی است و یگان حفاظت با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، بهصورت شبانهروزی با هرگونه اقدام غیرقانونی که امنیت غذایی جامعه را به مخاطره بیندازد، برخورد قاطع و بیاغماض خواهد داشت.