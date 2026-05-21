به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده یگان حفاظت امور اراضی آذربایجان‌غربی از اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و آزادسازی ۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی در بخش نوشین شهر خبر داد.

سرهنگ بهرام تقی‌زاده با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و سوداگران زمین اظهار کرد: در جریان عملیات گشت‌زنی و پایش اراضی کشاورزی، ۱۵ مورد تغییرکاربری غیرمجاز در روستا‌های علی‌کندی، ارنسا، اوزرلو و شیخ‌سرمست شهرستان ارومیه شناسایی شد.

وی افزود: این عملیات با حضور عوامل انتظامی پاسگاه نوشین‌شهر و نماینده دادستان انجام شد که طی آن، ۱۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل دیوارکشی، پی‌کنی و احداث بنای غیرقانونی قلع و قمع شد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان با اشاره به نتایج این عملیات تصریح کرد: با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار مترمربع از اراضی زراعی و باغی از دست متخلفان آزاد سازی و به چرخه تولید بازگردانده شد.

سرهنگ تقی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی خط قرمز مجموعه امور اراضی است و یگان حفاظت با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، به‌صورت شبانه‌روزی با هرگونه اقدام غیرقانونی که امنیت غذایی جامعه را به مخاطره بیندازد، برخورد قاطع و بی‌اغماض خواهد داشت.