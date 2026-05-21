نماینده ایران در یونسکو گفت: امنیت روانی و تاریخی جامعه، شناسنامه تفکر ایرانی در میراث مکتوب و احیای آن مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، نماینده ایران در یونسکو در اولین نشست انجمن خیران میراث فرهنگی خراسان جنوبی به مناسبت هفته میراث فرهنگی با گرامیداشت یاد قائد امت، کودکان میناب و شهدای رمضان گفت: در جنگ رمضان میراث فرهنگی مورد هجوم دشمنی قرار گرفت که عمر کل حیاتشان به اندازه نیمی از تمدن کهن ایرانی نیست.

مجیدی با بیان اینکه حفظ میراث فرهنگی حفظ سنگر‌های هویتی ماست افزود:در این راستا باید امنیت روانی و تاریخی جامعه، شناسنامه تفکر ایرانی در میراث مکتوب و احیای آن مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: در جنگ رمضان چهار اثر ثبت جهانی کشور به دست رژیم کودک کش آمریکا و اسرائیل خسارت دید.

برآبادی افزود: میراث فرهنگی، همبستگی ملی، صلح جهانی شعار هفته میراث فرهنگی در سال ۱۴۰۵ است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم باگرامیداشت یاد شهدا گفت: پرورش پدران علم در دامن خراسان جنوبی، وجود ریشه‌های فرهنگی و تاریخی در استان نشان از هویت تمدنی ما دارد.

شرافتی راد افزود: امیدواریم بتوانیم نقش خود را در حفظ بقا و آشنا کردن نسل آینده با تاریخ هویت و تمدن ایفا کنیم.