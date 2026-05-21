به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، رئیس سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور در مراسم آغاز احداث یک مدرسه در گمیشان گفت: در ادامه نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی آموزشی دولت، ۱۹ طرح مدرسه سازی در شهرستان گمیشان در حال احداث است.

حمید رضا خان محمدی افزود:خیران در حال حاضر در احداث ۶۱ درصد از مدارس کشور کمک می‌کنند که جای تشکر دارد.

وی گفت: ۸ هزار طرح در نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی آموزشی تعریف شده که دو هزار طرح در مهر امسال به بهره برداری رسید و دو هزار و ۵۰۰ مدرسه دیگر مهر امسال به بهره برداری می‌رسد.

