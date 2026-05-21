مدیر گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم، با اشاره به رویکرد تازه تلویزیون در پرداختن به موضوع جوانی جمعیت، از تولید و پخش مجموعههایی مانند «آلا» و «کلینیک رویا» خبر داد و گفت: این آثار با نگاهی داستانی و اجتماعی، تحولات سیاستهای جمعیتی ایران از دهه ۴۰ تا امروز را روایت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهرنگ ملک محمدی، با اشاره به ضرورت ساخت مجموعه هایی با موضوع جوانی جمعیت گفت: طی سالهای اخیر با توجه به سیاست سازمان به منظور برنامهریزی و فرهنگسازی در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی برای ترغیب جوانان و خانوادهها به ازدواج و فرزندآوری، ما تولیداتی با این موضوع داشتیم، از جمله مجموعه «آلا» که خرداد سال گذشته از شبکه سه پخش شد. این مجموعه اجتماعی- خانوادگی که به سفارش سیمافیلم ساخته شد، حول محور یک مرکز درمان ناباروری به نام «آلا» میچرخید و روایتگر داستان زندگی افرادی بود که با مشکلات ناباروری و بچهدار شدن دست و پنجه نرم میکردند.
وی درباره «کلینیک رویا»، افزود: این مجموعه تلویزیونی تولید مرکز سیمافیلم است که هم اکنون از آنتن شبکه سه در حال پخش است. این مجموعه درام کمدی به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیهکنندگی علی اکبر تحویلیان، محصول سال ۱۴۰۵ است و با نگاهی به تحولات چند دههای، فضایی را روایت میکند که زندگی شخصیتها در آن با تغییرات اجتماعی و پیشرفتهای علمیگره خورده است.
ملک محمدی گفت: این مجموعه نگاهش به موضوع فرزندآوری است. در واقع یک بررسی تاریخی از دهه ۴۰ تاکنون است این که چه تحولاتی در ایران در مقوله جمعیت رخ داده است. این کلینیک مکانی است که بحث فرزندآوری در دوره معاصر را هم به تصویر درآورده است. مشکلات فضاهای درمانی، کمبود پزشک تا دهه ۶۰ که بنا به دلایلی بحث کنترل جمعیت اتفاق میافتد تا این که به یک باره ایران در دهه ۹۰ دچار تغییر سیاستگذاری میشود و کارشناسان و متخصصان این حوزه به این نتیجه میرسند که جمعیت کشور در حال پیر شدن است و لزوم تغییر سیاستها در خصوص جمعیت و فرزندآوری جدیتر میشود.
وی افزود: در عرض سه دهه، سیاستهای آن دوران را به چشم میبینیم. پیر شدن جمعیت، افزایش هزینههای درمانی با افزایش جمعیت، افسردگی فضای جامعه و... در این سریال دهه به دهه ما شاهد تغییر این رویکرد هستیم و کشوری که در چند دهه گذشته سیاست کنترل جمعیت را در پیش گرفته بود هم اکنون برای جوان شدن جمعیت، به دنبال پاداشهای اجتماعی است. البته در این مسیر آسیبشناسیهای شرایط اقتصادی هم مورد بررسی قرار گرفته است. این که عدم تمایل به فرزندآوری بیشتر در مقوله شرایط اقتصادی یا مسائل فرهنگی و یا دیگر پارامترها میگنجد هم در پژوهشهای گروه تحقیق و نویسندگان مجموعه مدنظر قرار گرفت.
ملک محمدی با اشاره به این که «کلینیک رویا» با همکاری مؤسسه اندیشه شهید آوینی تهیه و تولید شده است، تاکید کرد: موضوع فرزندآوری نیاز به برنامهریزی طولانیمدت دارد و از دو منظر میتوان به این موضوع ورود کرد. یکی ساخت مجموعه اختصاصی، یکی هم این که در سریالهایی که تولید میشود، هم در ظاهر قضیه و هم قصههایی طراحی شود که به این موضوع اختصاص داشته باشد. آن چه که کارشناسان به آن باور دارند این است با آن که در شرایط کنونی جامعه، فرزندآوری بحثهای اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد، اما بحث لذت فرزند داشتن، امری است که دوست داریم مخاطب آن را حس کند؛ و مشکلات اقتصادی در حاشیه قرار گیرد.