به مناسبت هفته سلامت، دو واحد نمونه‌گیری درمراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان میناب راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس شبکه بهداشت شهرستان میناب گفت: این واحد‌های نمونه‌گیری در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی سرمست و درپهن با هدف افزایش دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و کاهش هزینه‌ها، راه اندازی شده است.

حمیدرضا بهزادی افزود:برای تجهیز و راه اندازی این واحد‌ها بیش از ۶۰۰ میلیون تومان با مشارکت خیران و شبکه بهداشت هزینه شده است.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت از مادران باردار گفت: با آغاز فعالیت این واحد، خدمات آزمایشگاهی مادران باردار، مراقبت‌های دوره‌ای، همچنین غربالگری و خطرسنجی افراد بالای ۳۰ سال، در همان روستا ارائه خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان میناب گفت: این موضوع علاوه بر ارتقای سلامت جسمی، باعث کاهش نگرانی خانواده‌ها و حمایت از سلامت روان جامعه محلی نیز می‌شود.