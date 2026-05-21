آیین دومین سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور اقشار مختلف مردم در شهر مراغه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم دومین سالگرد شهادت شهید مالک رحمتی و شهدای خدمت با حضور سردار غلامرضا حسن پور مسئول بسیج ادارات کشور و حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستان آغاز و تا عصر در قالب آیینهای بزرگداشت ادامه خواهد داشت.
در ادامه مراسم بزرگداشت و عزاداری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر در مسجد جامع مراغه برگزار خواهد شد.