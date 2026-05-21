نمایشگاه «برای ایران» در حمایت از هنرمندان نوظهور است
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر گفت: نمایشگاه «برای ایران» در حمایت از هنرمندان نوظهور، بستری برای تسهیلگری بحران اقتصادی در زیست بوم حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، است. همچنین طی هفتههای پیش رو، بحث خرید اعتباری آثار هنری رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
،مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر درخصوص برپایی نمایشگاه «برای ایران» اظهار داشت: در دورهای که کشور درگیر جنگ تحمیلی رمضان بود، همانطور که در بخشهای نظامی، رزمندگان درگیر دفاع و امنیت از کشور بودند، بخشهای فرهنگی، هنری، رسانهای و محتوایی نیز به همین نحو، در این کارزار درگیر بودند.
سید صادق پژمان افزود: این حوزه به گونهای حاملان معنا از مظلومیت مردم ایران، دفاع از استقلال کشور و دفاع از هویت اسلامی ایرانی که سابقه تمدنی کشور ما است، بودند. آنها تلاش بسیار زیادی کردند که ما در این جنگ روایتی، شناختی و رسانهای نیز بتوانیم پیروز باشیم.
پژمان ادامه داد: به همین ترتیب رویداد «برای ایران» منعکس کننده زحماتی است که هنرمندان حوزه تجسمی در حوزههای مختلف خصوصا با موضوع ایران و دفاع از کشور، کشیدند.
وی تصریح کرد: تلاش کردیم تا انعکاس دهنده این ظرفیت باشیم. خصوصا در حمایت از هنرمندان نوظهور، و تلاش کنیم، بستری برای تسهیلگری این بحران اقتصادی و معیشتی که در زیست بوم حوزه فرهنگ، هنر و رسانه، جدیتر اتفاق افتاده، باشیم. تا رونقی به فضای کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر بدهیم.
مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در پاسخ به اینکه چگونه آثار این نمایشگاه گردآوری شده است، توضیح داد: ابتدا میخواستیم این رویداد را در قالب یک فراخوان گسترده اعلام کنیم. اما شرایط زمانی این اجازه را به ما نمیداد، در نتیجه کمیته انتخابی تشکیل شد. با رایزنی با انجمنهای هنری و دیگر دوستان، آثار از هنرمندان گرفته شد و قصدمان هم این بود تا از ظرفیت و امکان هنرمندانی که کمتر شناخته شدهاند، بهرهمند شویم؛ و علاوه بر حمایت معنوی از هنرمندان، امکان حمایت مالی از هنرمندان تجسمی نیز فراهم شود.
رونمایی از بحث خرید اعتباری آثار هنری
پژمان در ادامه از بحث خرید اعتباری آثار هنری خبر داد و به خبرنگار هنری ایرنا گفت: طی هفتههای پیش رو، با همکاری یکی دو بانک، بحث خرید اعتباری آثار هنری را رونمایی خواهیم کرد تا مردم بتوانند تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، خرید اعتباری آثار هنری انجام بدهند و طی زمان، آن را بازپرداخت کنند.
وی افزود: این امر نیز یکی از سرویسهایی است که به عنوان یک ابزار، برای رونق اقتصاد هنر استفاده خواهد شد. موسسه ما به ابزارسازی برای اینکه این اقتصاد، پایدار باشد و کار کند، ادامه میدهیم.
صدور شناسنامه هنری برای اولینبار
همچنین مدیرعامل موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر اضافه کرد: برای اولین بار برای هر هنرمند و اثرش، یک شناسنامه اثر هنری صادر خواهد شد.
پژمان افزود: طراحی این شناسنامه آثار هنری، توسط ابراهیم حقیقی انجام شده و خوشنویسی آن را صداقت جباری نوشته که خود این شناسنامه به عنوان یک اثر ارزشمند هنری محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: این شناسنامه هنری، دارای مولفههای امنیتی است که امکان جعل آن نیز وجود ندارد. هنرمندان میتوانند وارد سامانه اصالت آثار هنری شوند، اطلاعات خود و اثرشان را بارگذاری کنند. آثار توسط کارشناسان بررسی و پس از تایید نهایی، شناسنامه اثر هنری صادر میشود.
ثبت اثر هنری به عنوان وثیقه بانکی
پژمان تصریح کرد: همچنین برای اولین بار در کشور، شرایطی را فراهم کردهایم تا هر کسی با در اختیار داشتن شناسنامه اصالت آثار هنری، بتواند از طریق سامانه (ست) بانک صادرات، اثر هنری خود را به عنوان وثیقه ثبت کرده و تا مبلغ ۷۰درصد از ارزش اثر را از بانک، تسهیلات دریافت کند.
وی افزود: همچنین امکان دریافت تسهیلات از بانک کارآفرین با توثیق آثار هنری فراهم شده است؛ و این امر یک اتفاق جدیدی در سیستم بانکی کشور است که اثر هنری به عنوان هویت فرهنگی هم به عنوان وثیقه بانکی مورد قبول واقع شود.
گفتنی است؛ نمایشگاه «برای ایران»، غروب سهشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه با ارائه حدود ۳۰۰ تابلو نقاشی، نقاشیخط و مجسمه، در هفت گالری بهار، تابستان، پاییز، زمستان، میرمیران، ممیز و نامی، خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. از مجموع بیش از ۳۰۰ اثر ارائه شده در این رویداد هنری، حدود ۱۸۰ تابلو نقاشی، نزدیک به ۷۰ قطعه نقاشیخط و بیش از ۵۰ مجسمه در اندازههای مختلف به نمایش در آمده است.
موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به عنوان برگزارکننده اصلی این رویداد هنری، با هدف حمایت از هنرمندانی که در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، ناگزیر با دشواری در تأمین هزینههای زندگی و همچنین مواد اولیه خلق اثر مواجه شدند، اقدام به برپایی نمایشگاه برای ایران کرده، این آثار به صورت مستقیم از هنرمندان دریافت شده است. برگزارکنندگان تاکید دارند که این یاری صرفا جنبه مادی ندارد، بلکه میخواهد انگیزه خلق آثار ارزنده را در هنرمندان زنده نگه دارد.
انجمنهای نقاشان معاصر و مجسمهسازان و نیز جمعی از گالریهای مستقل هنری ایران، با خانه هنرمندان ایران، موسسه را در اجرای این پروژه همراهی کردهاند و عواید حاصل از فروش آثار، به هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه ارایه شده تعلق میگیرد.
نمایشگاه برای ایران با استقبال بالای مخاطبان و علاقهمندان به خرید آثار هنری روبه رو شده است و تا ششم خرداد ماه دایر خواهد بود.