شهرکرد با شاخص کیفیت هوای ۶۲ و بروجن ۸۰ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوای شهرکرد و بروجن قابل قبول

کیفیت هوای شهرکرد و بروجن قابل قبول

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۰ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۴۲ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

کریمی افزود: غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۲۷ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۵۱ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی: براساس شاخص کیفیت هوا در صورتی که بین صفر تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع قابل قبول، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس (بیماران قلبی، ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.