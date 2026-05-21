پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با هدف بررسی ظرفیتهای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه از مجموعه گردشگری افق شاهرود دیدن کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این بازدید در حاشیه برگزاری دومین گردهمایی ملی بومگردیهای کشور در شاهرود انجام شد؛ رویدادی ملی که با حضور فعالان بومگردی، مسئولان حوزه گردشگری و مدیران استانی در حال برگزاری است.
در جریان این بازدید، علیرضا ابراهیمیان، سرمایهگذار و مدیر مجموعه افق شاهرود، گزارشی از روند توسعه، ظرفیتهای گردشگری، خدمات تفریحی و برنامههای آتی این مجموعه ارائه کرد. مجموعه افق شاهرود بهعنوان یکی از مجموعههای گردشگری و تفریحی شاخص شرق استان سمنان شناخته میشود و طی سالهای اخیر با توسعه زیرساختهای گردشگری، تفریحی و خدماتی مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
انوشیروان محسنیبندپی در این بازدید، بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری، توسعه زیرساختهای تفریحی و تقویت ظرفیتهای گردشگری استان سمنان تأکید کرد و نقش اینگونه مجموعهها را در رونق گردشگری داخلی، ایجاد اشتغال و افزایش ماندگاری مسافر مهم دانست.
در این بازدید، سیدمصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراثفرهنگی، محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، جلال تاجیک مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان سمنان و هانی رستگاران مشاور معاون گردشگری و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر نیز حضور داشتند.