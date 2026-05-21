رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز گفت: قیمت مسکن تابعی از هزینه مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، خدمات مختلف و همچنین شرایط بازارهای مالی است و هرگونه تشنج در این بازارها، فشار بیشتری بر بخش مسکن وارد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی بلدی با بیان اینکه بازار خرید و اجاره مسکن در وضعیت «فوق‌بحرانی» قرار دارد، گفت: قیمت مسکن تابعی از هزینه مصالح ساختمانی، دستمزد کارگر، خدمات مختلف و همچنین شرایط بازار‌های مالی است و هرگونه تشنج در این بازارها، فشار بیشتری بر بخش مسکن وارد می‌کند.

وی بیان داشت: قیمت مسکن چه در بخش فروش و چه در بخش اجاره در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و این وضعیت تنها به یک عامل محدود نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از متغیر‌ها بر آن اثر می‌گذارد.

بلدی تصریح کرد: قیمت مسکن تابع مشتقاتی همچون آهن، سیمان، گچ و دستمزد کارگر است که در سال جاری با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی مواجه بوده‌اند. همچنین رشد هزینه خدمات شهرداری و مهندسی ساختمان نیز بر قیمت نهایی مسکن اثر مستقیم گذاشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز ادامه داد: هر زمان بازار‌های مالی دچار تشنج می‌شوند، سرمایه‌ها به سمت مسکن حرکت می‌کنند و ورود حجم بالای نقدینگی به این بخش به‌جای کمک به تعادل بازار، موجب التهاب بیشتر و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بلدی با اشاره به کمبود مسکن در کشور گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد بین ۸ تا ۱۰ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد و همین فاصله میان عرضه و تقاضا، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است.

وی درباره برخی اقدامات در حوزه تامین زمین و ساخت مسکن نیز اظهار کرد: اخیرا سازمان راه و شهرسازی زمین‌های خود را با برخی املاک ساخته‌شده تهاتر می‌کند و این واحد‌ها در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گیرد که این اقدام می‌تواند در کاهش فشار بازار اثرگذار باشد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اهواز تاکید کرد: زمانی که عرضه کمتر از تقاضا باشد، نظارت به‌تنهایی پاسخگو نیست. در چنین شرایطی صاحبخانه با توجه به شرایط بازار و تشخیص خود، ملک را برای فروش یا اجاره عرضه می‌کند؛ بنابراین باید از ابزار‌های موثر و درست برای تنظیم بازار استفاده شود و نظارت صرفا تهدیدمحور نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

مهدی بلدی همچنین درباره عملکرد مشاوران املاک در اهواز گفت: نظارت کافی بر مشاوران املاک در سطح شهر انجام می‌شود، اما باید توجه داشت که قیمت مسکن تابع بازار است و بنگاه‌دار نمی‌تواند در برابر افزایش قیمت مصالحی مانند آهن، کنترل موثری بر قیمت‌ها داشته باشد.

وی می گوید: در شرایط فعلی همه‌چیز در بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا و تحولات بازار‌های موازی است و برای مهار التهاب باید سیاست‌های کلان و موثر در سطح ملی و استانی به‌کار گرفته شود.

شهر اهواز با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت یکی از کلانشهر‌های مهم و پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.