به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت هفته جوانی جمعیت از ۱۱ نو عروس که با مهریه کم و ساده ازدواج کرده اند و چهار خانواده که دارای فرزند سه قلو و چهار قلو هستند تجلیل شد

امام جمعه پلدشت در این مراسم با تاکید بر پرهیز از چشم و هم چشمی، فخرفروشی و پرداختن به تجملات در ازدواج جوانان، گفت: پرداختن به این موضوع جوانان را در ابتدای مسیر خود دچار مشکل و بدهی می‌کند در حالی باید با صرفه جویی مخارج اضافی، پایه اقتصادی زوج‌های جوان را در ابتدای زندگی شان محکم کرد

حجت الاسلام جمشیدی با بیان اینکه باید از سخت گیری‌های بی مورد در ازدواج پرهیز کرد، افزود: باید ملاک برای ازدواج ایمان، انسانیت، صداقت و وفاداری باشد، در واقع این‌ها ارزش است.

امام جمعه پلدشت تاکید کرد: امروز جوانان ما به ازدواج آسان نیاز دارند و مهریه‌های سنگین و به تعداد سال‌های تولد هیچ کدام سعادت، آرامش و خوشبختی نمی‌آورد بایستی زمینه را برای ازدواج آسان برای جوانان را فراهم کرد.