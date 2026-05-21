به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان گفت: یکی از اولویت‌های اصلی، تکمیل و نوسازی زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و گاز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است تا زمینه برای افزایش جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد واحد‌های تولیدی جدید فراهم شود.

شهریار کشاورز شاهباز با اشاره به نامگذاری سال جدید با شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: توسعه شهرک‌های صنعتی تقاضا محور جهت جذب سرمایه گذاری نیز آغاز شده که در این راستا عملیات اجرایی و زیربنایی طرح توسعه شهرک صنعتی آراسنج پیگیری می‌شود.

وی افزود: طراحی طرح توسعه ۱۰۴ هکتاری شهرک صنعتی لیا هم در مراحل پایانی است که بزودی با انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

این مسئول همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مرکز نوآوری صنعتی، ارتقای خوشه‌های صنعتی فعال و افزایش سطح خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی خبر داد و گفت: حمایت از واحد‌های دانش‌بنیان، توسعه صنایع کوچک و متوسط، برگزاری دوره‌های توانمندسازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید صادراتی از محوری‌ترین برنامه‌های سال جاری خواهد بود.

به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان، خدمات‌رسانی به واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نیز با اولویت بازگشت سریع به تولید در حال انجام است.